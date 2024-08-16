В Свердловской области суд обязал обеспечить транспортом отдаленные поселки

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Дело в том, что в поселках Каменка и Яборково постоянно проживают люди, но медицинского пункта в этих местах нет. До ближайшего ФАПа нужно добираться 18 километров. А автобусов, которые ходили бы в эти поселки, попросту нет.
Ранее прокуратура выносила соответствующее предписание главе Новолялинского района, но никаких действий не последовало. Дело передали в суд, и теперь администрация городского округа обязана до 1 января 2025 года установить транспортное сообщение между поселком Павда, Каменкой и Яборково, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
15 августа стало известно о прокурорской проверке в отношении одной организации из Лобвы. Силовики нашли незаконный склад лесоматериалов.