В Свердловской области завершилась приемная кампания в учебные заведения

Самое востребованное направление — это промышленность и металлургия, учебные заведения этого профиля приняли более 15 тысяч заявлений. Не отстает и IT сектор, туда уральские абитуриенты направили около 10 тысяч заявок. А сферу строительства выбрали 7 тысяч человек.