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В Свердловской области завершилась приемная кампания в учебные заведения

В Свердловской области завершилась приемная кампания в учебные заведения

16 августа 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области завершилась приемная кампания в колледжи и университеты области. Более 100 тысяч абитуриентов подавали заявления на поступление.

В новом учебном году 26 тысяч студентов смогут получить образование в колледжах бесплатно, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Самое востребованное направление — это промышленность и металлургия, учебные заведения этого профиля приняли более 15 тысяч заявлений. Не отстает и IT сектор, туда уральские абитуриенты направили около 10 тысяч заявок. А сферу строительства выбрали 7 тысяч человек.

В этом году состоялся первый выпуск студент с нового образовательного кластера «Профессионалитет». 600 выпускников отправились работать на такие крупные предприятия Свердловской области, как: ВСМПО-АВИСМА, Киберсталь, УВЗ и т. д.

Напомним, что в Свердловской области наблюдается огромный дефицит кадров в области производства. Токарям, фрезеровщикам и сварщикам предлагают огромные зарплаты, но набрать нужное количество работников не получается.

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