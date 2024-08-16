В Свердловской области завершилась приемная кампания в учебные заведения

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В новом учебном году 26 тысяч студентов смогут получить образование в колледжах бесплатно, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Самое востребованное направление — это промышленность и металлургия, учебные заведения этого профиля приняли более 15 тысяч заявлений. Не отстает и IT сектор, туда уральские абитуриенты направили около 10 тысяч заявок. А сферу строительства выбрали 7 тысяч человек.
В этом году состоялся первый выпуск студент с нового образовательного кластера «Профессионалитет». 600 выпускников отправились работать на такие крупные предприятия Свердловской области, как: ВСМПО-АВИСМА, Киберсталь, УВЗ и т. д.
Напомним, что в Свердловской области наблюдается огромный дефицит кадров в области производства. Токарям, фрезеровщикам и сварщикам предлагают огромные зарплаты, но набрать нужное количество работников не получается.