В Сысерстком районе будут судить устроившего поножовщину мужчину

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Преступление произошло в мае 2024 года в одном из поселков под Сысертью. 62-летний мужчина сначала выпивал в компании своего знакомого, а потом набросился на него с ножом, информирует пресс-служба СУ СК РФ.
Обвиняемый и его жертва отмечали сдачу строительного объекта, на котором вместе работали. После драки фигурант уголовного дела испугался ответственности и сам вызвал скорую помощь. Но было поздно — раненый умер.
Подозреваемого в преступлении задержали. Его обвиняют в убийстве. По этой статье УК предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Ивделе на 13 лет осудили мужчину, который зарезал знакомую и чуть не убил инвалида.