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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Сысертском районе перед судом предстанет местный житель, зарезавший человека

В Сысерстком районе будут судить устроившего поножовщину мужчину

16 августа 2024, 16:10
Фото: Изображение Midjourney

В Сысертском районе перед судом предстанет местный житель, зарезавший человека

В Сысертском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве. Перед судом предстанет человек, который после распития алкоголя зарезал своего знакомого.

Преступление произошло в мае 2024 года в одном из поселков под Сысертью. 62-летний мужчина сначала выпивал в компании своего знакомого, а потом набросился на него с ножом, информирует пресс-служба СУ СК РФ.

Обвиняемый и его жертва отмечали сдачу строительного объекта, на котором вместе работали. После драки фигурант уголовного дела испугался ответственности и сам вызвал скорую помощь. Но было поздно — раненый умер.

Подозреваемого в преступлении задержали. Его обвиняют в убийстве. По этой статье УК предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ивделе на 13 лет осудили мужчину, который зарезал знакомую и чуть не убил инвалида.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Убийство#Алкоголь#Ссора#18+#Екатеринбург#Сысертский район
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