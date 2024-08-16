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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Тагиле набережную около детского учреждения заполонили козы

Власти против: в Тагиле домашние козы выходят гулять на набережную

16 августа 2024, 15:56
Фото: 1MI

В Тагиле набережную около детского учреждения заполонили козы

Администрация Нижнего Тагила обратилась к владельцам домашних коз с просьбой не выпускать их на территорию Лагуны-2 около ГДДЮТ.

Рогатые животные время от времени приходят погулять к Городскому Дворцу детского и юношеского творчества на территории набережной Лагуна-2, сообщили в управлении городским хозяйством.

Представители мэрии попросили хозяев внимательнее следить за животными и не допускать их выпас на общественной земле. Владельцам напомнили, что за выпас скота в неположенном месте по региональному законодательству предусмотрен штраф.

Ранее в Нижнем Тагиле был замечен олень, который мирно гулял рядом с дорогой и щипал траву.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Нарушение#Штраф#Домашние животные#Природа#Коза#Екатеринбург
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