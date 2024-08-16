Власти против: в Тагиле домашние козы выходят гулять на набережную

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Рогатые животные время от времени приходят погулять к Городскому Дворцу детского и юношеского творчества на территории набережной Лагуна-2, сообщили в управлении городским хозяйством.
Представители мэрии попросили хозяев внимательнее следить за животными и не допускать их выпас на общественной земле. Владельцам напомнили, что за выпас скота в неположенном месте по региональному законодательству предусмотрен штраф.
Ранее в Нижнем Тагиле был замечен олень, который мирно гулял рядом с дорогой и щипал траву.