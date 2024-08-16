tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Зачем горничные в отелях прячут в туалете носок с содой: ответ вас удивит

Зачем горничные в отелях прячут в туалете носок с содой: ответ вас удивит

16 августа 2024, 14:59
Фото: 1MI
Современные отели в условиях высокой конкуренции стремятся создать для гостей максимально комфортные условия. В погоне за чистотой горничные иногда используют необычные средства.

Сода — это уникальное средство, которое хозяйки применяют по тысяче разных случаев. Ее можно мыть посуду, чистить плиту, полоскать горло и т. д. — список практически бесконечный. Оказывается, сода обладает еще одним уникальным свойством — поглощать запахи. Именно поэтому данный метод применяют горничные в отелях для создания приятного аромата. Разбираемся, что к чему. А основными принципы использования соды в качестве поглотителя запаха делятся эксперты портала «Белновости».

Гель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкает
Узнать подробнее

Кто-то может возразить, что для этих целей современная промышленность давно выпускает специальные освежители воздуха. Но с ними все не так просто.

У данного средства есть серьёзный недостаток: речь идёт о возможном присутствии в его составе вредных соединений. Поэтому бороться с неприятными запахами лучше с помощью чего-то более безопасного, — отмечают эксперты.

К тому же есть еще одно «но»: если использовать освежитель для перекрытия неприятного запаха, то два аромата просто накладываются друг на друга, и это амбре просто невыносимо.

Сода действует иначе: она полностью поглощает посторонний запах. При этом само вещество запаха не имеет. Вот почему использование любых освежителей или ароматизаторов в присутствии соды намного эффективнее.

А приготовить такой натуральный нейтрализатор запаха очень просто: насыпьте в капроновый носок полстакана соды, завяжите узел и уберите в незаметное место. Время от времени содержимое носка нужно менять. Это средство безопасно для здоровья, а приготовить его можно за секунды.

Ранее эксперты рассказали, как спасти кастрюлю после варки свеклы.

Из искры не возгорится пламя: эксперт объяснил, как безопасно развести костер на даче
Узнать подробнее
Читайте также:
Перестаньте развозить грязь по квартире: самые распространенные ошибки при уборкеРжавые полосы на унитазе отойдут без следа: перед чисткой попробуйте этот трюкУрожай пролежит до лета и дольше: названы важные условия хранения дачных запасов
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Запах#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Мальчика, спасенного из-под завалов в Нижнем Тагиле, выписали из больницы
Сегодня, 13:08
В Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением
Сегодня, 12:34
Продолжаются поиски пропавшего юноши с ДЦП в Красноуфимске
Сегодня, 11:36
Победительница олимпиад из Нижнего Тагила поступила в МГУ
Сегодня, 09:50
В Свердловской области внезапно скончалась мама пятерых детей
Сегодня, 09:54
Чиновники Екатеринбурга оставили без выплат раненого бойца СВО
Сегодня, 10:20