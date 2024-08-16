Зачем горничные в отелях прячут в туалете носок с содой: ответ вас удивит

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Сода — это уникальное средство, которое хозяйки применяют по тысяче разных случаев. Ее можно мыть посуду, чистить плиту, полоскать горло и т. д. — список практически бесконечный. Оказывается, сода обладает еще одним уникальным свойством — поглощать запахи. Именно поэтому данный метод применяют горничные в отелях для создания приятного аромата. Разбираемся, что к чему. А основными принципы использования соды в качестве поглотителя запаха делятся эксперты портала «Белновости».
Кто-то может возразить, что для этих целей современная промышленность давно выпускает специальные освежители воздуха. Но с ними все не так просто.
У данного средства есть серьёзный недостаток: речь идёт о возможном присутствии в его составе вредных соединений. Поэтому бороться с неприятными запахами лучше с помощью чего-то более безопасного, — отмечают эксперты.
К тому же есть еще одно «но»: если использовать освежитель для перекрытия неприятного запаха, то два аромата просто накладываются друг на друга, и это амбре просто невыносимо.
Сода действует иначе: она полностью поглощает посторонний запах. При этом само вещество запаха не имеет. Вот почему использование любых освежителей или ароматизаторов в присутствии соды намного эффективнее.
А приготовить такой натуральный нейтрализатор запаха очень просто: насыпьте в капроновый носок полстакана соды, завяжите узел и уберите в незаметное место. Время от времени содержимое носка нужно менять. Это средство безопасно для здоровья, а приготовить его можно за секунды.
Ранее эксперты рассказали, как спасти кастрюлю после варки свеклы.