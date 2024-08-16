Зачем горничные в отелях прячут в туалете носок с содой: ответ вас удивит

А приготовить такой натуральный нейтрализатор запаха очень просто: насыпьте в капроновый носок полстакана соды, завяжите узел и уберите в незаметное место. Время от времени содержимое носка нужно менять. Это средство безопасно для здоровья, а приготовить его можно за секунды.