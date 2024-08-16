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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Женщина погибла во время пожара в Нижнем Тагиле

Женщину в Нижнем Тагиле погубила непотушенная сигарета

16 августа 2024, 06:03
Фото: МЧС по Свердловской области

Женщина погибла во время пожара в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на улице Калинина. ЧП случилось 14 августа 2024 года.

В квартире загорелся диван. Соседи вынесли из горящего жилья 38-летнюю хозяйку и потушили вспыхнувший огонь, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: МЧС по Свердловской области

Врачи пытались спасти женщину, однако не удалось. Вскоре горожанка скончалась. По предварительной версии, возгорание началось из-за неаккуратного обращения с огнем при курении.

Напомним, 12 августа 2024 года в ГГО случился пожар в садовом доме. Кроме жилого здания на участке от огня частично пострадала баня.

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