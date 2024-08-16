Женщину в Нижнем Тагиле погубила непотушенная сигарета

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В квартире загорелся диван. Соседи вынесли из горящего жилья 38-летнюю хозяйку и потушили вспыхнувший огонь, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Врачи пытались спасти женщину, однако не удалось. Вскоре горожанка скончалась. По предварительной версии, возгорание началось из-за неаккуратного обращения с огнем при курении.
Напомним, 12 августа 2024 года в ГГО случился пожар в садовом доме. Кроме жилого здания на участке от огня частично пострадала баня.