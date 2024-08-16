Житель Свердловской области собрал 70 кг грибов в лесу под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Грибник ушел в лес ранним утром и собирал грибы на протяжении нескольких часов, вплоть до полудня, рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».
Мужчина также отметил, что во время лесной прогулки он несколько раз встретил гадюк.
Напомним, жительница Свердловской области в лесу около Первоуральска нашла место, где растут редкие грибы, называемые черной лисичкой. Кроме них она собрала также подосиновики и белые.