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Житель Свердловской области собрал 70 кг грибов в лесу под Нижним Тагилом

Житель Свердловской области собрал 70 кг грибов в лесу под Нижним Тагилом

16 августа 2024, 04:31
Фото: Группа ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области»
Мужчина собрал в лесу под Нижним Тагилом 70 килограммов грибов.

Грибник ушел в лес ранним утром и собирал грибы на протяжении нескольких часов, вплоть до полудня, рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».

Мужчина также отметил, что во время лесной прогулки он несколько раз встретил гадюк.

Напомним, жительница Свердловской области в лесу около Первоуральска нашла место, где растут редкие грибы, называемые черной лисичкой. Кроме них она собрала также подосиновики и белые.

В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Лес#Прогулка#Окружающая среда#Грибы#Природа#Екатеринбург#Грибник
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