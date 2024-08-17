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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В центре Екатеринбурга 13-летнего подростка задавили на внедорожнике

13-летний подросток попал под колеса внедорожника в центре Екатеринбурга

17 августа 2024, 06:35
Фото: 1MI

В центре Екатеринбурга 13-летнего подростка задавили на внедорожнике

В Екатеринбурге мальчик выскочил на дорогу и попал под колеса автомобиля.

Дорожное происшествие произошло на улице Малышева. Водитель Chevrolet Captiva ехал в направлении улицы 8 Марта в правом ряду, когда подросток выскочил на проезжую часть прямо под колеса автомобиля.

В результате ДТП 13-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести и находится на лечении в ДГКБ № 9». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#ДТП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург
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