13-летний подросток попал под колеса внедорожника в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Дорожное происшествие произошло на улице Малышева. Водитель Chevrolet Captiva ехал в направлении улицы 8 Марта в правом ряду, когда подросток выскочил на проезжую часть прямо под колеса автомобиля.
В результате ДТП 13-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести и находится на лечении в ДГКБ № 9». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.
Ранее подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле.