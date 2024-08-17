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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

фото: СШОР «Уралец»

Александр Харламцев стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке

17 августа 2024, 11:06
фото: СШОР «Уралец»

Тагильчанин стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке

Российский гребец-слаломист из Нижнего Тагила Александр Харламцев стал чемпионом России 2024.

Спортсмен поделился эмоциями после своего выступления, в котором он завоевал победу.

Александр рассказал, что главная его цель была просто хорошо проехать финал, получить удовольствие от гонки, атмосферы и всего, что происходит вокруг, не зацикливаясь на результате.

Спортсмен признался, что допустил ошибку на 19-х воротах, из-за чего упустил много времени. Это базовый элемент слалома, который спортсмены каждый раз на одном и том же участке проходят по-разному, поделился спортсмен в интервью пресс-службе Федерации гребного слалома.

Ранее свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России.

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