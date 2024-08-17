Александр Харламцев стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Спортсмен поделился эмоциями после своего выступления, в котором он завоевал победу.
Александр рассказал, что главная его цель была просто хорошо проехать финал, получить удовольствие от гонки, атмосферы и всего, что происходит вокруг, не зацикливаясь на результате.
Спортсмен признался, что допустил ошибку на 19-х воротах, из-за чего упустил много времени. Это базовый элемент слалома, который спортсмены каждый раз на одном и том же участке проходят по-разному, поделился спортсмен в интервью пресс-службе Федерации гребного слалома.
Ранее свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России.