Александр Харламцев стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке

Спортсмен признался, что допустил ошибку на 19-х воротах, из-за чего упустил много времени. Это базовый элемент слалома, который спортсмены каждый раз на одном и том же участке проходят по-разному, поделился спортсмен в интервью пресс-службе Федерации гребного слалома.