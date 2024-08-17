Инспекторы ДПС в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Семья из Нижнего Тагила выразила огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые 15 августа 2024 года оказали им неоценимую помощь. Об этом сообщает группа вконтакте «Белый список Тагила».
Семья с маленьким ребенком, у которого была серьезная рана на руке и не останавливалось кровотечение, столкнулась с необходимостью срочно доставить малыша в больницу. Выезжая со двора, они понимали, что в это время на Индустриальной могут быть пробки, так как многие люди возвращались с работы. К счастью, на выезде из двора дежурили сотрудники ДПС.
Не раздумывая, инспекторы ДПС, экипаж с бортовым номером 24, пересадили ребенка с родителем в свой автомобиль и доставили их в травмпункт на Кузнецкого.
Благодарные родители отмечают профессионализм и отзывчивость сотрудников ДПС, которые проявили сострадание и помогли им в чрезвычайной ситуации.
Ранее в Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам.