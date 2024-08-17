Инспекторы ДПС в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Семья с маленьким ребенком, у которого была серьезная рана на руке и не останавливалось кровотечение, столкнулась с необходимостью срочно доставить малыша в больницу. Выезжая со двора, они понимали, что в это время на Индустриальной могут быть пробки, так как многие люди возвращались с работы. К счастью, на выезде из двора дежурили сотрудники ДПС.