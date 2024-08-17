Неизвестный в Екатеринбурге бегал за мужчиной с топором

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Инцидент произошел в Пионерском районе. У магазина, реализующего пивную продукцию, один мужчина хотел зарезать другого топором. Он бегал за ним, размахивая острым оружием.
На крыльце уже была лужа крови, так как нападающий уже успел нанести пострадавшему несколько режущих ран.
Об инциденте очевидцы рассказали изданию Е1.
По словам свидетелей, когда они подъехали, на крыльце стояла охрана. Нападавшего и еще одного мужчину забрала полиция. Пострадавшего зашили в машине скорой помощи и он отправился за покупками в магазин.
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