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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Екатеринбурге неизвестный пытался зарубить топором мужчину

Неизвестный в Екатеринбурге бегал за мужчиной с топором

17 августа 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге неизвестный пытался зарубить топором мужчину

В Екатеринбурге мужчина бегал за жертвой и пытался отрубить человеку руку.

Инцидент произошел в Пионерском районе. У магазина, реализующего пивную продукцию, один мужчина хотел зарезать другого топором. Он бегал за ним, размахивая острым оружием.

На крыльце уже была лужа крови, так как нападающий уже успел нанести пострадавшему несколько режущих ран.

Об инциденте очевидцы рассказали изданию Е1.

По словам свидетелей, когда они подъехали, на крыльце стояла охрана. Нападавшего и еще одного мужчину забрала полиция. Пострадавшего зашили в машине скорой помощи и он отправился за покупками в магазин.

Ранее на профессора УрФУ в Екатеринбурге напали с перцовым баллончиком.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Топор#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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