Турецкие отели дважды обманули жительницу Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Женщина оформила бронь на отель в Анталье. Место она выбрала по шикарным фотографиям и отличным отзывам на сайте. Кроме того, цена за номер была весьма скромная, всего 5,8 тысячи за ночь без питания.
Когда женщина прилетела в Турцию и увидела свой номер, она была, мягко говоря, в шоке.
По словам туристки номер оказался в полуподвальном помещении с неприятным запахом. Белье было грязное, как и пол. Стены поцарапаны, а по комнате бегали тараканы.
На вежливую просьбу дать другой номер, турки заявили, что это у них самый лучший номер. В итоге екатеринбурженка с супругом так и отдыхали в этом номере.
В последний день отдыха им потребовалось еще на одни сутки забронировать другой номер. Они взяли гостиницу в Аланье. По прибытии им сообщили что мест нет и заселили их в гостиницу, которую будет правильнее назвать ночлежкой.
Женщина также пыталась решить этот вопрос с сервисом бронирования. Но там ей не помогли, пишет издание Е1.
Напомним, где отдохнуть в Турции и не застрять в аэропорту.