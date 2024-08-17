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Екатеринбурженка дважды попалась на обман хитрых турецких отельеров

Турецкие отели дважды обманули жительницу Екатеринбурга

17 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI

Екатеринбурженка дважды попалась на обман хитрых турецких отельеров

Турецкие отели дважды за один отпуск обманули жительницу Екатеринбурга.

Женщина оформила бронь на отель в Анталье. Место она выбрала по шикарным фотографиям и отличным отзывам на сайте. Кроме того, цена за номер была весьма скромная, всего 5,8 тысячи за ночь без питания.

Когда женщина прилетела в Турцию и увидела свой номер, она была, мягко говоря, в шоке.

По словам туристки номер оказался в полуподвальном помещении с неприятным запахом. Белье было грязное, как и пол. Стены поцарапаны, а по комнате бегали тараканы.

На вежливую просьбу дать другой номер, турки заявили, что это у них самый лучший номер. В итоге екатеринбурженка с супругом так и отдыхали в этом номере.

В последний день отдыха им потребовалось еще на одни сутки забронировать другой номер. Они взяли гостиницу в Аланье. По прибытии им сообщили что мест нет и заселили их в гостиницу, которую будет правильнее назвать ночлежкой.

Женщина также пыталась решить этот вопрос с сервисом бронирования. Но там ей не помогли, пишет издание Е1.

Напомним, где отдохнуть в Турции и не застрять в аэропорту.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Отдых#Отпуск#Отель#Екатеринбург#Инцидент
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