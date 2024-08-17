В Екатеринбурге силовики задержали участников ОПГ.

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Преступная группа задержана у кафе «Визави». На Татищева неожиданно появились силовики. Они схватили несколько человек и одели на них наручники.
Операцию проводили сыщики совместно с Росгвардией. В результате была пресечена попытка данных граждан выполнить противоправные действия.
При задержании у подозреваемых обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты. Настоящее это оружие или нет, предстоит установить правоохранителям.
В настоящее время устанавливают личности членов ОПГ и роль каждого из них в данной группировке, сообщает Е1 со ссылкой на официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых
Напомним, 204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года.