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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Екатеринбурге силовики задержали участников ОПГ и изъяли пистолеты

В Екатеринбурге силовики задержали участников ОПГ

17 августа 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге силовики задержали участников ОПГ и изъяли пистолеты

В Екатеринбурге силовики задержали участников ОПГ.

Преступная группа задержана у кафе «Визави». На Татищева неожиданно появились силовики. Они схватили несколько человек и одели на них наручники.

Операцию проводили сыщики совместно с Росгвардией. В результате была пресечена попытка данных граждан выполнить противоправные действия.

При задержании у подозреваемых обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты. Настоящее это оружие или нет, предстоит установить правоохранителям.

В настоящее время устанавливают личности членов ОПГ и роль каждого из них в данной группировке, сообщает Е1 со ссылкой на официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Криминал#ОПГ#18+#Екатеринбург#Инцидент
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