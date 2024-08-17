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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Фото: Госавтоинспекция Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском на перекрестке Исетской и Красногорской произошло ДТП

17 августа 2024, 07:48
Фото: Госавтоинспекция Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском пассажир иномарки пострадал в ДТП с внедорожником

В Каменске-Уральском в автоаварии пострадал пассажир 1992 года рождения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 августа.

Вечером водитель Mitsubishi Pagero ехал в Каменске-Уральском через пересечение улиц Исетской и Красногорской. Мужчина нарушил правила и столкнулся с Kia Spectra.

В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля Kia Spectra.

По сведениям из Госавтоинспекции Каменска-Уральского, виновник инцидента был трезв в момент аварии. Мужчина имеет опыт вождения более 30 лет.

Ранее пара ехала справлять день рождения и попала в смертельное ДТП под Нижним Тагилом.

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском тракте иномарка столкнулась с грузовиком
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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