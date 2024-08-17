В Каменске-Уральском на перекрестке Исетской и Красногорской произошло ДТП

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 августа.
Вечером водитель Mitsubishi Pagero ехал в Каменске-Уральском через пересечение улиц Исетской и Красногорской. Мужчина нарушил правила и столкнулся с Kia Spectra.
В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля Kia Spectra.
По сведениям из Госавтоинспекции Каменска-Уральского, виновник инцидента был трезв в момент аварии. Мужчина имеет опыт вождения более 30 лет.
Ранее пара ехала справлять день рождения и попала в смертельное ДТП под Нижним Тагилом.