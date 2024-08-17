В Нижнем Тагиле жители рухнувшего дома получили первые выплаты на новые квартиры

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
На сегодняшний день более 50 человек уже подписали документы. Вскоре они приобретут новое жилье.
Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, большая часть пострадавших останется жить в Нижнем Тагиле. Шмыков также отметил, что сейчас ведется работа с теми гражданами, у кого квартиры были куплены в ипотеку.
Расселить всех жильцов рухнувшего дома планируется до 1 октября.
Ранее у трех семей из взорвавшегося дома возникли трудности в получении компенсации.