В Нижнем Тагиле жители рухнувшего дома получили первые выплаты на новые квартиры

Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, большая часть пострадавших останется жить в Нижнем Тагиле. Шмыков также отметил, что сейчас ведется работа с теми гражданами, у кого квартиры были куплены в ипотеку.