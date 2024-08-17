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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Нижнем Тагиле жители рухнувшего дома получили первые выплаты на новые квартиры

В Нижнем Тагиле жители рухнувшего дома получили первые выплаты на новые квартиры

17 августа 2024, 13:09
Фото: 1MI
Жители обрушившегося после взрыва газа дома в Нижнем Тагиле начали получать выплаты на новое жилье.

На сегодняшний день более 50 человек уже подписали документы. Вскоре они приобретут новое жилье.

Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, большая часть пострадавших останется жить в Нижнем Тагиле. Шмыков также отметил, что сейчас ведется работа с теми гражданами, у кого квартиры были куплены в ипотеку.

Расселить всех жильцов рухнувшего дома планируется до 1 октября.

Ранее у трех семей из взорвавшегося дома возникли трудности в получении компенсации.

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