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31 миллион выманили за неделю мошенники у жителей Екатеринбурга

31 миллион выманили за неделю мошенники у жителей Екатеринбурга

18 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники правопорядка проводят профилактические меры по предотвращению хищения мошенниками денежных средств у жителей города. За последнюю неделю от пострадавших в полицию поступило заявление о краже 31-го миллиона рублей.

Профилактические беседы с жителями уральской столицы проводились и в День города, который отмечался 17 августа 2024 года. В правоохранительных органах пояснили, что злоумышленники действуют с нарастающей силой, несмотря на проводимые меры профилактики.

Жителей Екатеринбурга вновь предупредили о липовых ДТП с родственнниками, безопасных или взломанных счетах, зеркальных займах, инвестициях в криптобиржу и других известных схемах мошенников. Также не стоит доверять звонкам из любых якобы правоохранительных органов или руководства на работе.

Недавно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предупредил почетных граждан города о том, что от его имени с неизвестных номеров звонят аферисты, пытаясь выманить у них деньги.

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