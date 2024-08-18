31 миллион выманили за неделю мошенники у жителей Екатеринбурга

Жителей Екатеринбурга вновь предупредили о липовых ДТП с родственнниками, безопасных или взломанных счетах, зеркальных займах, инвестициях в криптобиржу и других известных схемах мошенников. Также не стоит доверять звонкам из любых якобы правоохранительных органов или руководства на работе.