31 миллион выманили за неделю мошенники у жителей Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Профилактические беседы с жителями уральской столицы проводились и в День города, который отмечался 17 августа 2024 года. В правоохранительных органах пояснили, что злоумышленники действуют с нарастающей силой, несмотря на проводимые меры профилактики.
Жителей Екатеринбурга вновь предупредили о липовых ДТП с родственнниками, безопасных или взломанных счетах, зеркальных займах, инвестициях в криптобиржу и других известных схемах мошенников. Также не стоит доверять звонкам из любых якобы правоохранительных органов или руководства на работе.
Недавно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предупредил почетных граждан города о том, что от его имени с неизвестных номеров звонят аферисты, пытаясь выманить у них деньги.