Бастрыкин взял под контроль дело о таксисте из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Глава Следственного комитета поручил разобраться с мигрантом-таксистом, который вышвырнул мать с ребенком из машины.
Напомним, что инцидент произошел 29 июля. Женщина с дочерью хотели уехать из Академического района. Выйдя на улицу, девушки не обнаружили машину, хотя в приложении было указанно, что такси уже на месте. Женщина спросила у водителя, почему он включил режим ожидания заранее, но в ответ получила лишь мат и настойчивую просьбу покинуть автомобиль. Позже таксист силой выкинул клиенту из машины.
16 августа стало известно, о том агрегатор заблокировал аккаунт неадекватного водителя.