Бастрыкин взял под контроль дело о таксисте из Екатеринбурга

Напомним, что инцидент произошел 29 июля. Женщина с дочерью хотели уехать из Академического района. Выйдя на улицу, девушки не обнаружили машину, хотя в приложении было указанно, что такси уже на месте. Женщина спросила у водителя, почему он включил режим ожидания заранее, но в ответ получила лишь мат и настойчивую просьбу покинуть автомобиль. Позже таксист силой выкинул клиенту из машины.