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Бастрыкин взял под контроль дело о таксисте из Екатеринбурга

Бастрыкин взял под контроль дело о таксисте из Екатеринбурга

18 августа 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Александр Бастрыкин взял под контроль дело о таксисте, который вышвырнул из машины маму с дочерью в Екатеринбурге.

Глава Следственного комитета поручил разобраться с мигрантом-таксистом, который вышвырнул мать с ребенком из машины.

Напомним, что инцидент произошел 29 июля. Женщина с дочерью хотели уехать из Академического района. Выйдя на улицу, девушки не обнаружили машину, хотя в приложении было указанно, что такси уже на месте. Женщина спросила у водителя, почему он включил режим ожидания заранее, но в ответ получила лишь мат и настойчивую просьбу покинуть автомобиль. Позже таксист силой выкинул клиенту из машины.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Автомобиль#Мигранты#Такси#Машина#Пострадавшие#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент
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