Буй опустили в реку Исеть в Екатеринбурге для проверки загрязнения воды

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Оборудование, с помощью которого берут пробы из реки, является российской разработкой. Специалисты из Москвы сообщили, что на Урале такое исследование проводится первый раз.
«Буян», а именно так называется установка, будет работать в течение десяти дней и исследовать воду сразу по нескольким показателям. Например, кислотность, органическое загрязнение, температуру и другие, пишет 66.ру.
Напомним, что в Нижнем Тагиле систематически проверяют качество воды в колодцах и родниках, в том числе в близлежащих селах и деревнях.