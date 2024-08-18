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В Екатеринбурге проверяют загрязнение реки Исеть

Буй опустили в реку Исеть в Екатеринбурге для проверки загрязнения воды

18 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге проверяют загрязнение реки Исеть

В Екатеринбурге реку Исеть проверят на наличие загрязнений с помощью нового прибора. Экологический мониторинг специалисты осуществляют буем.

Оборудование, с помощью которого берут пробы из реки, является российской разработкой. Специалисты из Москвы сообщили, что на Урале такое исследование проводится первый раз.

«Буян», а именно так называется установка, будет работать в течение десяти дней и исследовать воду сразу по нескольким показателям. Например, кислотность, органическое загрязнение, температуру и другие, пишет 66.ру.

Напомним, что в Нижнем Тагиле систематически проверяют качество воды в колодцах и родниках, в том числе в близлежащих селах и деревнях.

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#Евгения Сафина#Экология#Проверка#Вода#Чистота#Река#Исследования#Екатеринбург
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