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В Екатеринбурге с размахом отметили 301-ю годовщину города

Концерты, выставки и салют: Екатеринбург отметил 301-й День города

18 августа 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге с размахом отметили 301-ю годовщину города

17 августа 2024 года в Екатеринбурге состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию 301-й годовщины города.

Для жителей столицы Урала, а также для гостей Екатеринбурга, было организовано множество мероприятий различной направленности. Каждым мог выбрать себе площадку по своему вкусу и интересу.

Например, в городе состоялась Городская свадьба. Все желающие могли посмотреть на выставку ретро-автомобилей или поприсутствовать на финале конкурса «Мисс Екатеринбург — 2024».

Также прошли несколько концертов с участием звезд российской эстрады. Своими номерами посетителей радовали группа Dabro, Ольга Серебрякова, Slava Marlow, Григорий Лепс. В завершение вечера гостей ждал праздничный салют.

А Нижний Тагил отметил свое 302-летие неделей ранее. Основные мероприятия состоялись 10 августа 2024 года.

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