Концерты, выставки и салют: Екатеринбург отметил 301-й День города

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Для жителей столицы Урала, а также для гостей Екатеринбурга, было организовано множество мероприятий различной направленности. Каждым мог выбрать себе площадку по своему вкусу и интересу.
Например, в городе состоялась Городская свадьба. Все желающие могли посмотреть на выставку ретро-автомобилей или поприсутствовать на финале конкурса «Мисс Екатеринбург — 2024».
Также прошли несколько концертов с участием звезд российской эстрады. Своими номерами посетителей радовали группа Dabro, Ольга Серебрякова, Slava Marlow, Григорий Лепс. В завершение вечера гостей ждал праздничный салют.
А Нижний Тагил отметил свое 302-летие неделей ранее. Основные мероприятия состоялись 10 августа 2024 года.