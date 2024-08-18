Магнитные бури накрыли Свердловскую область

Согласно данным ученых, на Солнце в воскресенье произошло шесть вспышек. Две из них слабые (класс С), а четыре — средние (класс М). В связи с этим в Свердловской области прогнозируется неблагоприятная геомагнитная обстановка. Однако, в дальнейшем, в конце лета 2024 года, магнитных бурь не ожидается.