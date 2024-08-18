Магнитные бури накрыли Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Согласно данным ученых, на Солнце в воскресенье произошло шесть вспышек. Две из них слабые (класс С), а четыре — средние (класс М). В связи с этим в Свердловской области прогнозируется неблагоприятная геомагнитная обстановка. Однако, в дальнейшем, в конце лета 2024 года, магнитных бурь не ожидается.
Такие же данные приводят специалисты Гисметео. Магнитные бури 18 августа могут повлиять на самочувствие жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Первоуральска и других городов региона.
Предстоящая рабочая неделя будет малооблачной. В среду и четверг, 21 и 22 августа, возможны дожди. Среднесуточная температура воздуха составит от +14 до +17 градусов.
Ранее редакция TagilCity.ru публиковала прогноз магнитных бурь на конец лета.