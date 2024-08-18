Осужденная за госизмену гражданка США обжаловала свой приговор в Екатеринбурге

Напомним, что жительницу Екатеринбурга в прошлом, а недавно и жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину посадили в тюрьму на 12 лет за госизмену. Ее обвиняют в переводе 52 долларов США в фонды ВСУ. Прокуратура просила для нее тюремное заключение сроком на 15 лет. Девушка надеется на обмен.