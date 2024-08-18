Осужденная за госизмену гражданка США обжаловала свой приговор в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
В Свердловском областном суде сообщили, что защитник Карелиной обжаловал приговор. Судебный процесс по этому делу пройдет в одном из судов Санкт-Петербурга.
Напомним, что жительницу Екатеринбурга в прошлом, а недавно и жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину посадили в тюрьму на 12 лет за госизмену. Ее обвиняют в переводе 52 долларов США в фонды ВСУ. Прокуратура просила для нее тюремное заключение сроком на 15 лет. Девушка надеется на обмен.
16 августа стало известно о завершении расследования поножовщины в Сысерти. Мужчина, будучи пьяным, зарезал своего коллегу. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.