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Осужденная за госизмену гражданка США обжаловала свой приговор в Екатеринбурге

Осужденная за госизмену гражданка США обжаловала свой приговор в Екатеринбурге

18 августа 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Защитник гражданки США и России Ксении Карелиной обжаловал ее приговор в Екатеринбурге.

В Свердловском областном суде сообщили, что защитник Карелиной обжаловал приговор. Судебный процесс по этому делу пройдет в одном из судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что жительницу Екатеринбурга в прошлом, а недавно и жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину посадили в тюрьму на 12 лет за госизмену. Ее обвиняют в переводе 52 долларов США в фонды ВСУ. Прокуратура просила для нее тюремное заключение сроком на 15 лет. Девушка надеется на обмен.

16 августа стало известно о завершении расследования поножовщины в Сысерти. Мужчина, будучи пьяным, зарезал своего коллегу. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Гражданство#Приговор#США#Екатеринбург#Госизмена
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