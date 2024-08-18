Первые компенсации, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, чемпион-каноист и мошенники

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:37
Жители Нижнего Тагила, оставшиеся без жилья из-за взрыва газа в жилом доме, начали получать компенсации. Всего документы на сегодняшний день подписали 50 человек. Отдельно власти работают с собственниками, у которых квартира была куплена в ипотеку.
В Тагиле продолжается капремонт улицы Пархоменко — дорожники приступили к укладке асфальта. Основные работы ведутся вечером и ночью, чтобы не создавать проблем для движения автотранспорта.
Новый чемпион России по гребному слалому в каноэ-одиночке живёт в Нижнем Тагиле. Этот титул завоевал Александр Харламцев. Спортсмен признался, что не думал по победе, а мечтал просто хорошо пройти дистанцию.
Екатеринбург с размах отметил свой 301-й день рождения. Власти организовали праздник с большим размахом. Жители уральской столицы побывали на Городской свадьбе и финале конкурса «Мисс Екатеринбург», послушали хедлайнеров праздника — звезд российской эстрады.
Мошенники продолжают кошмарить жителей Свердловской области. Только за одну неделю аферисты выманили у жителей Екатеринбурга 31 миллион рублей. В День города, 17 августа, правоохранители провели профилактический рейд и напомнили людям об опасности.