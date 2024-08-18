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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Первые компенсации, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, чемпион-каноист и мошенники

Первые компенсации, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, чемпион-каноист и мошенники

18 августа 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Потерявшие жилье тагильчане начали получать компенсации. На улице Пархоменко идут ремонтные работы. Каноист из Тагила стал чемпионом России. Екатеринбург отметил День города. Мошенники похитили у свердловчанам 31 миллион рублей. Подводим итоги за выходные.

Жители Нижнего Тагила, оставшиеся без жилья из-за взрыва газа в жилом доме, начали получать компенсации. Всего документы на сегодняшний день подписали 50 человек. Отдельно власти работают с собственниками, у которых квартира была куплена в ипотеку.

В Нижнем Тагиле жители обрушившегося дома начали получать первые выплаты
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В Тагиле продолжается капремонт улицы Пархоменко — дорожники приступили к укладке асфальта. Основные работы ведутся вечером и ночью, чтобы не создавать проблем для движения автотранспорта.

Улицу Пархоменко в Нижнем Тагиле начали асфальтировать
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Новый чемпион России по гребному слалому в каноэ-одиночке живёт в Нижнем Тагиле. Этот титул завоевал Александр Харламцев. Спортсмен признался, что не думал по победе, а мечтал просто хорошо пройти дистанцию.

Александр Харламцев стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке
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Екатеринбург с размах отметил свой 301-й день рождения. Власти организовали праздник с большим размахом. Жители уральской столицы побывали на Городской свадьбе и финале конкурса «Мисс Екатеринбург», послушали хедлайнеров праздника — звезд российской эстрады.

Концерты, выставки и салют: Екатеринбург отметил 301-й День города
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Мошенники продолжают кошмарить жителей Свердловской области. Только за одну неделю аферисты выманили у жителей Екатеринбурга 31 миллион рублей. В День города, 17 августа, правоохранители провели профилактический рейд и напомнили людям об опасности.

31 миллион выманили за неделю мошенники у жителей Екатеринбурга
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