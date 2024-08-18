Первые компенсации, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, чемпион-каноист и мошенники

Жители Нижнего Тагила, оставшиеся без жилья из-за взрыва газа в жилом доме, начали получать компенсации. Всего документы на сегодняшний день подписали 50 человек. Отдельно власти работают с собственниками, у которых квартира была куплена в ипотеку.