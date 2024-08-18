Под Екатеринбургом найден гриб размером с голову

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Семья из Екатеринбурга во время тихой охоты обнаружила огромный белый гриб. Шляпка гиганта размером в две человеческие ладони, к сожалению, оказалась червивой. Зато ножка плода вполне съедобна, пишет Е1.
Напомним, что 2024 год в Свердловской области оказался очень грибным. 16 августа мужчина из Нижнего Тагила смог собрать 70 кг грибов.
А в некоторых районах области начали появляться очень редкие виды грибов. Так, в Асбесте нашли черные лисички, а в Новоуральске — паутинник фиолетовый.