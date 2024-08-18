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Updated Сегодня, 11:45

Под Екатеринбургом найден гриб размером с голову

Под Екатеринбургом найден гриб размером с голову

18 августа 2024, 11:43
Фото: 1MI
Возле поселка Северка под Екатеринбургом найден двухкилограммовый белый гриб.

Семья из Екатеринбурга во время тихой охоты обнаружила огромный белый гриб. Шляпка гиганта размером в две человеческие ладони, к сожалению, оказалась червивой. Зато ножка плода вполне съедобна, пишет Е1.

Напомним, что 2024 год в Свердловской области оказался очень грибным. 16 августа мужчина из Нижнего Тагила смог собрать 70 кг грибов.

А в некоторых районах области начали появляться очень редкие виды грибов. Так, в Асбесте нашли черные лисички, а в Новоуральске — паутинник фиолетовый.

Житель Нижнего Тагила нашел гриб размером с футбольный мяч
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Окружающая среда#Грибы#Природа#Охота#Белые грибы#Грибники#Екатеринбург
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