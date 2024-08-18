Пропавшего пенсионера разыскивают в Нижнем Тагиле четвертые сутки

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Пожилой человек нуждается в медицинской помощи. Ушел из дома в СНТ на Руднике и больше не выходил на связь ни с родственниками, ни со знакомыми.
Были начаты поиски и обследованы три сада, а также ближайшие к ним территории. Задействовали четыре экипажа отряда. Но, к сожалению, поиски пока не увенчались успехом. Будем продолжать дальше. У него походка вразвалку и потерянный вид. На животе грыжа, — сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Согласно ориентировке, тагильчанин ростом около 162 сантиметров. Мужчина седовласый и с серо-голубыми глазами. На ногах у пропавшего были черные галоши, одет был в серые джемпер и шапку, а также в штаны спортивного покроя.
А в Красноуфимске продолжают искать 20-летнего юношу с ДЦП.