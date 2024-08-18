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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Пропавшего пенсионера разыскивают в Нижнем Тагиле четвертые сутки

Пропавшего пенсионера разыскивают в Нижнем Тагиле четвертые сутки

18 августа 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле волонтеры и полицейские продолжают поиск 73-х летнего Виктора Новосельцева. Он пропал в саду «Роща» 15 августа 2024 года.

Пожилой человек нуждается в медицинской помощи. Ушел из дома в СНТ на Руднике и больше не выходил на связь ни с родственниками, ни со знакомыми.

Были начаты поиски и обследованы три сада, а также ближайшие к ним территории. Задействовали четыре экипажа отряда. Но, к сожалению, поиски пока не увенчались успехом. Будем продолжать дальше. У него походка вразвалку и потерянный вид. На животе грыжа, — сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт

Согласно ориентировке, тагильчанин ростом около 162 сантиметров. Мужчина седовласый и с серо-голубыми глазами. На ногах у пропавшего были черные галоши, одет был в серые джемпер и шапку, а также в штаны спортивного покроя.

А в Красноуфимске продолжают искать 20-летнего юношу с ДЦП.

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