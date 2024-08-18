Специальная экспедиция займется спуском тела известного уральского хореографа

Е1 пишет, что 17 августа у подножья горы, где погиб известный уральский хореограф Игорь Рамазанов, собрались профессиональные гиды. Через несколько дней они начнут восхождение, чтобы спустить тело уральца вниз. Скорость операции будет зависеть от погодных условий.