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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Специальная экспедиция займется спуском тела известного уральского хореографа

Специальная экспедиция займется спуском тела известного уральского хореографа

18 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI
Специальная экспедиция будет спускать тело Игоря Рамазанова с гор, а затем возвращать в Екатеринбург.

Е1 пишет, что 17 августа у подножья горы, где погиб известный уральский хореограф Игорь Рамазанов, собрались профессиональные гиды. Через несколько дней они начнут восхождение, чтобы спустить тело уральца вниз. Скорость операции будет зависеть от погодных условий.

Далее погибшего транспортируют в Каракол для судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что Игорь сорвался со скалы при спуске. Напарники накрыли его тело палаткой на высоте 6000 метров.

Известный хореограф из Екатеринбурга сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы
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