Специальная экспедиция займется спуском тела известного уральского хореографа

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Е1 пишет, что 17 августа у подножья горы, где погиб известный уральский хореограф Игорь Рамазанов, собрались профессиональные гиды. Через несколько дней они начнут восхождение, чтобы спустить тело уральца вниз. Скорость операции будет зависеть от погодных условий.
Далее погибшего транспортируют в Каракол для судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что Игорь сорвался со скалы при спуске. Напарники накрыли его тело палаткой на высоте 6000 метров.