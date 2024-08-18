Свердловчане ехали на свадьбу и попали в ДТП

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Причиной аварии стал небезопасный маневр, который устроил водитель Kia. 67-летний мужчина, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества людям, которые двигались на LADA Vesta. Он рассказал, что не видел приближающегося транспорта.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Один из них — водитель иномарки, трое находились в отечественном автомобиле. В областном ГАИ пояснили, что пострадал, в том числе несовершеннолетний ребенок. Также в ведомстве сообщили, что виновник ДТП был трезвым. Такие результаты показала проведенная экспертиза.
А в Екатеринбурге мотоциклист устроил аварию и скрылся.