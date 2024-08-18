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В ДТП на трассе в Свердловской области пострадали четыре человека

Свердловчане ехали на свадьбу и попали в ДТП

18 августа 2024, 08:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ДТП на трассе в Свердловской области пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Свердловчане на LADA Vesta направлялись на свадьбу в Катайск.

Причиной аварии стал небезопасный маневр, который устроил водитель Kia. 67-летний мужчина, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества людям, которые двигались на LADA Vesta. Он рассказал, что не видел приближающегося транспорта.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Один из них — водитель иномарки, трое находились в отечественном автомобиле. В областном ГАИ пояснили, что пострадал, в том числе несовершеннолетний ребенок. Также в ведомстве сообщили, что виновник ДТП был трезвым. Такие результаты показала проведенная экспертиза.

А в Екатеринбурге мотоциклист устроил аварию и скрылся.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#ГАИ#Пострадавшие#Травмы#18+#Екатеринбург#Авария
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