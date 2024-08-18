Свердловчане ехали на свадьбу и попали в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Один из них — водитель иномарки, трое находились в отечественном автомобиле. В областном ГАИ пояснили, что пострадал, в том числе несовершеннолетний ребенок. Также в ведомстве сообщили, что виновник ДТП был трезвым. Такие результаты показала проведенная экспертиза.