Три человека в больнице: мотоциклист в Екатеринбурге протаранил машину и сбежал

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По словам очевидцев, водитель мототранспорта ехал с пассажиром. На улице Московской он вылетел на скорости на красный сигнал светофора и врезался в LADA Granta.
Свидетель аварии рассказал Е1, что мужчины с мотоцикла слетели на асфальт. Однако, это не помешало водителю скрыться. В ГАИ сообщили, что в легковой машине пострадали три человека. Их доставили в больницу для необходимого лечения. Также была установлена личность 24-летнего мотоциклиста.
Ранее в Екатеринбурге подросток нарушил ПДД и попал под колеса внедорожника.