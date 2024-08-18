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Updated Сегодня, 08:16

В Екатеринбурге водитель мотоцикла влетел в авто и скрылся с места аварии

Три человека в больнице: мотоциклист в Екатеринбурге протаранил машину и сбежал

18 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель мотоцикла влетел в авто и скрылся с места аварии

В Екатеринбурге молодой человек на мотоцикле выехал на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП. После этого он скрылся, но был найден.

По словам очевидцев, водитель мототранспорта ехал с пассажиром. На улице Московской он вылетел на скорости на красный сигнал светофора и врезался в LADA Granta.

Свидетель аварии рассказал Е1, что мужчины с мотоцикла слетели на асфальт. Однако, это не помешало водителю скрыться. В ГАИ сообщили, что в легковой машине пострадали три человека. Их доставили в больницу для необходимого лечения. Также была установлена личность 24-летнего мотоциклиста.

Ранее в Екатеринбурге подросток нарушил ПДД и попал под колеса внедорожника.

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#Евгения Сафина#ДТП#Нарушение#ГАИ#Светофор#Мотоцикл#18+#Екатеринбург#Авария
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