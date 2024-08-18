Три человека в больнице: мотоциклист в Екатеринбурге протаранил машину и сбежал

Свидетель аварии рассказал Е1, что мужчины с мотоцикла слетели на асфальт. Однако, это не помешало водителю скрыться. В ГАИ сообщили, что в легковой машине пострадали три человека. Их доставили в больницу для необходимого лечения. Также была установлена личность 24-летнего мотоциклиста.