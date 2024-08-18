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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила

Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила

18 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле у школы №44 на планируют установить новое оборудование по модернизации светофорных объектов. Там появятся три новых проекционных пешеходных перехода.

Новое оборудование установят на улице Пархоменко у домов №13 и №20, а также через улицу Ломоносова у дома №15. Подрядчики должны провести 150 метров кабельных линий, установить на кронштейнах шесть светильников, смонтировать три проекционных комплекса, предупреждающих водителей о присутствии пешеходов на переходе. Начальная сумма контракта составляет 1,26 миллиона рублей.

Задача проекционных переходов — увеличить безопасность точек соприкосновения транспорта и пешеходов, уменьшить количество инцидентов, ДТП, повысить комфорт передвижения транспортных средств по Нижнему Тагилу. Проекционная разметка высвечивается на проезжей части с помощью специальных светодиодных проекторов, — рассказал TaglCity.ru директор ЦОДД Нижнего Тагила Вячеслав Масальский.

Он отметил, что оборудование позволит дублировать существующую дорожную разметку в любое время года, в любую погоду и на любом покрытии. Проекционная разметка хорошо видна при любых погодных условиях.

Попробуем в текущем году возле школы №44. По результатам апробирования примем решение о целесообразности приобретения для других пешеходных переходов нашего города. Но сначала надо оценить результаты опытной эксплуатации. Если он будет положительным, то возможно определить следующие места для оборудования, — поделился собеседник.

Ранее проекционные пешеходные переходы были в Нижнем Тагиле в опытной эксплуатации у школы №44. Но то оборудование требовало постоянной настройки непосредственно на месте, потому что световые полосы сбивались.

Сейчас мы планируем проводить настройку световых полос дистанционно, с пульта оператора, — отметил Вячеслав Масальский.

Ранее в Нижнем Тагиле у остановки «Карьер» на ГГМ перенесли пешеходный переход ближе к новому светофору.

В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
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