Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новое оборудование установят на улице Пархоменко у домов №13 и №20, а также через улицу Ломоносова у дома №15. Подрядчики должны провести 150 метров кабельных линий, установить на кронштейнах шесть светильников, смонтировать три проекционных комплекса, предупреждающих водителей о присутствии пешеходов на переходе. Начальная сумма контракта составляет 1,26 миллиона рублей.
Задача проекционных переходов — увеличить безопасность точек соприкосновения транспорта и пешеходов, уменьшить количество инцидентов, ДТП, повысить комфорт передвижения транспортных средств по Нижнему Тагилу. Проекционная разметка высвечивается на проезжей части с помощью специальных светодиодных проекторов, — рассказал TaglCity.ru директор ЦОДД Нижнего Тагила Вячеслав Масальский.
Он отметил, что оборудование позволит дублировать существующую дорожную разметку в любое время года, в любую погоду и на любом покрытии. Проекционная разметка хорошо видна при любых погодных условиях.
Попробуем в текущем году возле школы №44. По результатам апробирования примем решение о целесообразности приобретения для других пешеходных переходов нашего города. Но сначала надо оценить результаты опытной эксплуатации. Если он будет положительным, то возможно определить следующие места для оборудования, — поделился собеседник.
Ранее проекционные пешеходные переходы были в Нижнем Тагиле в опытной эксплуатации у школы №44. Но то оборудование требовало постоянной настройки непосредственно на месте, потому что световые полосы сбивались.
Сейчас мы планируем проводить настройку световых полос дистанционно, с пульта оператора, — отметил Вячеслав Масальский.
Ранее в Нижнем Тагиле у остановки «Карьер» на ГГМ перенесли пешеходный переход ближе к новому светофору.