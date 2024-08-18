Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила

Новое оборудование установят на улице Пархоменко у домов №13 и №20, а также через улицу Ломоносова у дома №15. Подрядчики должны провести 150 метров кабельных линий, установить на кронштейнах шесть светильников, смонтировать три проекционных комплекса, предупреждающих водителей о присутствии пешеходов на переходе. Начальная сумма контракта составляет 1,26 миллиона рублей.