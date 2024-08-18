Улицу Пархоменко в Нижнем Тагиле начали асфальтировать

В 2024 году по БКД ремонтируется не вся улица Пархоменко, а только участок от Жуковского до Горошникова. Помимо этого, в Нижнем Тагиле в нацпроект попали улицы Зари и Красноармейская, а также продолжились работы на Черноисточинском шоссе.