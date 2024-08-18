Улицу Пархоменко в Нижнем Тагиле начали асфальтировать

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Дорожники работают по вечерам и ночам, чтобы не создавать лишних проблем для автомобилистов, сообщили в подрядной организации.
В 2024 году по БКД ремонтируется не вся улица Пархоменко, а только участок от Жуковского до Горошникова. Помимо этого, в Нижнем Тагиле в нацпроект попали улицы Зари и Красноармейская, а также продолжились работы на Черноисточинском шоссе.
Напомним, что капремонт Пархоменко начался в мае. Подрядчик приступил к работе сразу после праздничных дней. А недавно, в начале августа 2024 года, у тагильчан, проживающих в центре города, возникли проблемы с водой. Она подавалась в квартиры со сниженным давлением. Причиной стала авария на водопроводе.