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Улицу Пархоменко в Нижнем Тагиле начали асфальтировать

Улицу Пархоменко в Нижнем Тагиле начали асфальтировать

18 августа 2024, 05:35
Фото: МУП «Тагилдорстрой»
В Нижнем Тагиле дорожники укладывают новый асфальт на улице Пархоменко. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники работают по вечерам и ночам, чтобы не создавать лишних проблем для автомобилистов, сообщили в подрядной организации.

Фото: МУП «Тагилдорстрой»

В 2024 году по БКД ремонтируется не вся улица Пархоменко, а только участок от Жуковского до Горошникова. Помимо этого, в Нижнем Тагиле в нацпроект попали улицы Зари и Красноармейская, а также продолжились работы на Черноисточинском шоссе.

Напомним, что капремонт Пархоменко начался в мае. Подрядчик приступил к работе сразу после праздничных дней. А недавно, в начале августа 2024 года, у тагильчан, проживающих в центре города, возникли проблемы с водой. Она подавалась в квартиры со сниженным давлением. Причиной стала авария на водопроводе.

В 2024 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Ремонт дорог#МУП Тагилдорстрой#Пархоменко#Центр#Асфальт#Каток#Екатеринбург#БКД
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