В Екатеринбурге отгремел День города, рассказываем, как это было

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Хоть и финансирование Дня рождения Екатеринбурга в этом году было чуть скромнее, чем на юбилей — праздник прошел с размахом.
Опоздавшим было не протолкнуться к сцене на Плотинке. Столько людей я никогда в жизни не видел. Но так много людей в одном месте позволяют прочувствовать колорит города. Все разные, но все живем в любимом городе! — рассказал для TagilCity.ru очевидец.
На празднике подвили итоги конкурса Мисс-Екатеринбург, выступали детские и взрослые звезды, продавали кукурузу по 200 рублей.
На улице Вайнера была своя атмосфера, там выступали уличные музыканты, которые собирали вокруг себя толпу не хуже звезд на Плотинке. А на экране транслировали яркие ролики с поздравлениями.
В фонтане у Пассажа плескались дети, а Барометр настроения просто зашкаливал. На празднике дежурили медики и полицейские, под конец мероприятия они даже перекрыли вход в метро Площадь 1905 года, чтобы не было толкучки.
Кто-то решил, что слушать выступление российских звезд слишком банально. Девушка играла на красном фортепиано и собрала целую группу поклонников, кто-то катался на катамаранах, несмотря на недавние инциденты. Страшилки о содержимом бочек с квасом не напугали уральцев, люди все равно стояли в очереди за хлебным напитком.
К сожалению, не все гости праздника следили за чистотой своего города и соблюдали запреты на распитие алкоголя и курение.
По улице Вайнера невозможно было пройти, пахло куревом. А повсюду стояли пустые бутылки из-под пива и мусор, — рассказал для TagilCity.ru посетитель праздника.
Кто-то даже вставал на скамейки, чтобы увидеть выступление, а ведь завтра кто-то на этих лавках будет сидеть.
Атмосфера праздника и количество прекрасных людей перебивают все маленькие недостатки. Праздник вышел на славу! — делится читатель TagilCity.ru.
Напомним, что и Нижний Тагил недавно отметил свой день рождения. Тагильчанам есть чем похвастаться: их город чуть старше Екатеринбурга.