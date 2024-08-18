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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Екатеринбурге отгремел День города, рассказываем, как это было

В Екатеринбурге отгремел День города, рассказываем, как это было

18 августа 2024, 07:14
Фото: tagilcity.ru
В Екатеринбурге отгремел День города. Толпы до горизонта, известные и не очень музыканты. Радостные жители и не очень культурное поведение.

Хоть и финансирование Дня рождения Екатеринбурга в этом году было чуть скромнее, чем на юбилей — праздник прошел с размахом.

Опоздавшим было не протолкнуться к сцене на Плотинке. Столько людей я никогда в жизни не видел. Но так много людей в одном месте позволяют прочувствовать колорит города. Все разные, но все живем в любимом городе! — рассказал для TagilCity.ru очевидец.

На празднике подвили итоги конкурса Мисс-Екатеринбург, выступали детские и взрослые звезды, продавали кукурузу по 200 рублей.

Фото: tagilcity.ru

На улице Вайнера была своя атмосфера, там выступали уличные музыканты, которые собирали вокруг себя толпу не хуже звезд на Плотинке. А на экране транслировали яркие ролики с поздравлениями.

В фонтане у Пассажа плескались дети, а Барометр настроения просто зашкаливал. На празднике дежурили медики и полицейские, под конец мероприятия они даже перекрыли вход в метро Площадь 1905 года, чтобы не было толкучки.

Кто-то решил, что слушать выступление российских звезд слишком банально. Девушка играла на красном фортепиано и собрала целую группу поклонников, кто-то катался на катамаранах, несмотря на недавние инциденты. Страшилки о содержимом бочек с квасом не напугали уральцев, люди все равно стояли в очереди за хлебным напитком.

Фото: tagilcity.ru

К сожалению, не все гости праздника следили за чистотой своего города и соблюдали запреты на распитие алкоголя и курение.

По улице Вайнера невозможно было пройти, пахло куревом. А повсюду стояли пустые бутылки из-под пива и мусор, — рассказал для TagilCity.ru посетитель праздника.

Кто-то даже вставал на скамейки, чтобы увидеть выступление, а ведь завтра кто-то на этих лавках будет сидеть.

Фото: tagilcity.ru
Атмосфера праздника и количество прекрасных людей перебивают все маленькие недостатки. Праздник вышел на славу! — делится читатель TagilCity.ru.

Напомним, что и Нижний Тагил недавно отметил свой день рождения. Тагильчанам есть чем похвастаться: их город чуть старше Екатеринбурга.

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