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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Свердловской области водитель раздавил стаю голубей

В Свердловской области водитель наехал на стаю голубей

18 августа 2024, 13:11
Фото: 1MI

В Свердловской области водитель раздавил стаю голубей

В Сысерти водитель наехал на стаю голубей, которых кормила женщина.

17 августа в Сысерти водитель «Рено Дастер» несколько раз проехался по голубям, которых кормила пожилая женщина, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Теперь силовики ищут голубиного убийцу для привлечения к ответственности. Водителю может грозить арест на 15 суток, лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 600 рублей за каждого загубленного голубя. Если следователи установят, что водитель специально наехал на птиц, то ему может грозить уголовная ответственность.

13 августа женщина нашла яму с телом собаки возле приюта в Камышлове. Позже зооактивисты выяснили, что условия жизни животных там просто ужасные. Собаки сидят в маленьких клетках и практически ничего не едят.

Останки животных были обнаружены на контейнерной площадке в Верхотурье
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