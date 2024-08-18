В Свердловской области водитель наехал на стаю голубей

Теперь силовики ищут голубиного убийцу для привлечения к ответственности. Водителю может грозить арест на 15 суток, лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 600 рублей за каждого загубленного голубя. Если следователи установят, что водитель специально наехал на птиц, то ему может грозить уголовная ответственность.