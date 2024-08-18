В Свердловской области водитель наехал на стаю голубей

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
17 августа в Сысерти водитель «Рено Дастер» несколько раз проехался по голубям, которых кормила пожилая женщина, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Теперь силовики ищут голубиного убийцу для привлечения к ответственности. Водителю может грозить арест на 15 суток, лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 600 рублей за каждого загубленного голубя. Если следователи установят, что водитель специально наехал на птиц, то ему может грозить уголовная ответственность.
13 августа женщина нашла яму с телом собаки возле приюта в Камышлове. Позже зооактивисты выяснили, что условия жизни животных там просто ужасные. Собаки сидят в маленьких клетках и практически ничего не едят.