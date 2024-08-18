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В торговом центре Екатеринбурга произошла поножовщина

В торговом центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом. Фото

18 августа 2024, 05:54
Фото: 1MI

В торговом центре Екатеринбурга произошла поножовщина

В торговом центре «Мегаполис» во время празднования Дня города, в районе Южного автовокзала Екатеринбурга, мужчину пырнули ножом.

Вечером 17 августа в ТЦ мужчину ранил ножом неизвестный.

Какой-то парень пробежал мимо и пырнул его в бедро, — сообщает TagilCity.ru очевидец.

Сотрудники торгового центра оказали пострадавшему первую помощь — перебинтовали ногу и остановили кровотечение. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, за ними подоспели медики и полиция.

Фото: tagilcity.ru

По данным редакции, нападавшего задержали.

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