В торговом центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом. Фото

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Вечером 17 августа в ТЦ мужчину ранил ножом неизвестный.
Какой-то парень пробежал мимо и пырнул его в бедро, — сообщает TagilCity.ru очевидец.
Сотрудники торгового центра оказали пострадавшему первую помощь — перебинтовали ногу и остановили кровотечение. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, за ними подоспели медики и полиция.
По данным редакции, нападавшего задержали.
Напомним, что 17 августа неизвестный бегал за мужчиной с топором в Пионерском районе.