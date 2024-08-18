В торговом центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом. Фото

Сотрудники торгового центра оказали пострадавшему первую помощь — перебинтовали ногу и остановили кровотечение. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, за ними подоспели медики и полиция.

Напомним, что 17 августа неизвестный бегал за мужчиной с топором в Пионерском районе.

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