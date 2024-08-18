Водитель иномарки не заметил знак и устроил ДТП на встречной полосе в Нижнем Тагиле

Специалисты выяснили, что водитель Skoda Yeti, которому 67 лет, ехал в сторону Школьного переулка. Он не обратил внимания на знак, не заметил его и выехал на улицу Кушвинскую, где осуществляется движение только в одном направлении. Там он и врезался в Nissan Almera.