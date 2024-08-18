Водитель иномарки не заметил знак и устроил ДТП на встречной полосе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
На место ДТП, помимо сотрудников Госавтоинспекции, прибыли медики. Кроме того, к ликвидации последствий аварии привлекли пожарно-спасательное подразделение сотрудников МЧС.
Специалисты выяснили, что водитель Skoda Yeti, которому 67 лет, ехал в сторону Школьного переулка. Он не обратил внимания на знак, не заметил его и выехал на улицу Кушвинскую, где осуществляется движение только в одном направлении. Там он и врезался в Nissan Almera.
В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, травмировались три человека. Водитель Skoda отказался от госпитализации, хоть и получил ушиб грудной клетки. Его пассажирка доставлена в больницу с переломами. Мужчину за рулем Nissan скорая помощь увезла с тупой травмой живота, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Установлено, что стаж водителя автомобиля Skoda составляет 40 лет. В 2024 году к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза за превышение скоростного режима. Он был трезв.
Напомним, что в Екатеринбурге мотоциклист устроил ДТП с тремя пострадавшими.