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В Нижнем Тагиле три человека пострадали в ДТП на Кушвинской

Водитель иномарки не заметил знак и устроил ДТП на встречной полосе в Нижнем Тагиле

18 августа 2024, 12:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле три человека пострадали в ДТП на Кушвинской

16 августа в Нижнем Тагиле произошла авария на улице Кушвинской. В результате столкновения двух иномарок травмы получили три человека.

На место ДТП, помимо сотрудников Госавтоинспекции, прибыли медики. Кроме того, к ликвидации последствий аварии привлекли пожарно-спасательное подразделение сотрудников МЧС.

Специалисты выяснили, что водитель Skoda Yeti, которому 67 лет, ехал в сторону Школьного переулка. Он не обратил внимания на знак, не заметил его и выехал на улицу Кушвинскую, где осуществляется движение только в одном направлении. Там он и врезался в Nissan Almera.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, травмировались три человека. Водитель Skoda отказался от госпитализации, хоть и получил ушиб грудной клетки. Его пассажирка доставлена в больницу с переломами. Мужчину за рулем Nissan скорая помощь увезла с тупой травмой живота, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Установлено, что стаж водителя автомобиля Skoda составляет 40 лет. В 2024 году к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза за превышение скоростного режима. Он был трезв.

Напомним, что в Екатеринбурге мотоциклист устроил ДТП с тремя пострадавшими.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГАИ#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария
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