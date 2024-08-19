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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Екатеринбурге Анастасия Волочкова спела караоке-баре «Слезы моих бывших»

Анастасию Волочкову заметили в екатеринбургском баре

19 августа 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге Анастасия Волочкова спела караоке-баре «Слезы моих бывших»

Анастасию Волочкову заметили в екатеринбургском баре.

Артистка неожиданно появилась на пороге караоке-бара, всех поприветствовала и сказала небольшую речь со сцены. Она призвала екатеринбуржцев не верить сплетням о ней в сети интернет.

По словам посетителей бара Анастасия вела себя спокойно, сказала что любит Храм на Крови и часто его посещает. Для гостей заведения она исполнила несколько песен и удалилась.

Ранее певец Niletto из Екатеринбурга выгнал подравшихся зрителей со своего концерта.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Балет#Екатеринбург#Артистка#Балерина
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