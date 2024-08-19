Анастасию Волочкову заметили в екатеринбургском баре.

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Артистка неожиданно появилась на пороге караоке-бара, всех поприветствовала и сказала небольшую речь со сцены. Она призвала екатеринбуржцев не верить сплетням о ней в сети интернет.
По словам посетителей бара Анастасия вела себя спокойно, сказала что любит Храм на Крови и часто его посещает. Для гостей заведения она исполнила несколько песен и удалилась.
Ранее певец Niletto из Екатеринбурга выгнал подравшихся зрителей со своего концерта.