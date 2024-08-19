Автомобиль влетел в забор детского сада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
По словам очевидцев, после произошедшего из машины вышел водитель и сказал, что у него болит нога. Он попросил горожан, стоявших рядом, оттолкнуть транспорт, однако они не стали этого делать, пишет Е1.
Тогда водитель скрылся с места ЧП, оставив машину на месте аварии. Забор рухнул на землю, а передняя часть автомобиля оказалась повреждена. При этом в ДТП пострадавших нет, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Напомним, 16 августа 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две машины. Трое человек пострадали.