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Автомобиль влетел в забор детского сада в Екатеринбурге

Автомобиль влетел в забор детского сада в Екатеринбурге

19 августа 2024, 03:51
Фото: Е1
В Екатеринбурге автомобиль влетел в забор, ограждающий территорию детского сада №387. ДТП произошло 19 августа 2024 года.

По словам очевидцев, после произошедшего из машины вышел водитель и сказал, что у него болит нога. Он попросил горожан, стоявших рядом, оттолкнуть транспорт, однако они не стали этого делать, пишет Е1.

Тогда водитель скрылся с места ЧП, оставив машину на месте аварии. Забор рухнул на землю, а передняя часть автомобиля оказалась повреждена. При этом в ДТП пострадавших нет, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, 16 августа 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две машины. Трое человек пострадали.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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