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Глава СК РФ взял на личный контроль дело о мигранте-развратнике из Екатеринбурга

Бастрыкин взял на карандаш дело пристававшего к девочкам мигранта из Екатеринбурга

19 августа 2024, 15:39

Глава СК РФ взял на личный контроль дело о мигранте-развратнике из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России будет лично контролировать дело выходца из Киргизии, который днем в Екатеринбурге приставал на улице к маленьким девочкам.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 августа, на проспекте Ленина. Мигрант на глазах у всех приставал к девочкам 12-13 лет. О происшествии изначально сообщил в соцсетях активист регионального «Народного фронта» Вадим Савин. Позднее расследование взял под контроль Следственный комитет.

По словам Савина, одна из девочек попросила помощи у прохожих. Мужчины скрутили приезжего и передали его сотрудникам полиции, которые дежурили около Военного комиссариата. Позднее родители одной из несовершеннолетних написали заявление в полицию. Оказалось, что 39-летний мужчина приехал из Киргизии. В Екатеринбурге он работал на складе Wildberries.

Возбуждено уголовное дело. О результатах проверки свердловские следователи доложат Александру Бастрыкину.

Ранее глава СК РФ также взял под контроль дело о попытке изнасилования мигрантом женщины в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Мигранты#Несовершеннолетние#Трудовые мигранты#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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