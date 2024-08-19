Бастрыкин взял на карандаш дело пристававшего к девочкам мигранта из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 августа, на проспекте Ленина. Мигрант на глазах у всех приставал к девочкам 12-13 лет. О происшествии изначально сообщил в соцсетях активист регионального «Народного фронта» Вадим Савин. Позднее расследование взял под контроль Следственный комитет.
По словам Савина, одна из девочек попросила помощи у прохожих. Мужчины скрутили приезжего и передали его сотрудникам полиции, которые дежурили около Военного комиссариата. Позднее родители одной из несовершеннолетних написали заявление в полицию. Оказалось, что 39-летний мужчина приехал из Киргизии. В Екатеринбурге он работал на складе Wildberries.
Возбуждено уголовное дело. О результатах проверки свердловские следователи доложат Александру Бастрыкину.
Ранее глава СК РФ также взял под контроль дело о попытке изнасилования мигрантом женщины в Екатеринбурге.