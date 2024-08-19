Бастрыкин взял на карандаш дело пристававшего к девочкам мигранта из Екатеринбурга

По словам Савина, одна из девочек попросила помощи у прохожих. Мужчины скрутили приезжего и передали его сотрудникам полиции, которые дежурили около Военного комиссариата. Позднее родители одной из несовершеннолетних написали заявление в полицию. Оказалось, что 39-летний мужчина приехал из Киргизии. В Екатеринбурге он работал на складе Wildberries.