Более 1,3 млн рублей заплатят нарушители пожарной безопасности в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В департаменте информполитики региона отметили, что чаще всего нарушителей привлекали к ответственности за разведение костров и приготовление еды в нестационарных мангалах.
По словам министра экологии Дениса Мамонтова, снижение ущерба от лесных пожаров является приоритетной задачей. В текущем году возгораний зафиксировано рекордно мало. Также по региону регулярно проводятся рейды. Всего инспекторы провели их 11 тысяч.
Напомним, ранее стало известно о закрытии скандально известного бара Bla Bla Bar в Екатеринбурге. Причиной стало то, что в нем были найдены нарушения пожарной безопасности.