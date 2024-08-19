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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Жители Свердловской области заплатят 1,3 млн за разведение костров в лесах

Более 1,3 млн рублей заплатят нарушители пожарной безопасности в Свердловской области

19 августа 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney

Жители Свердловской области заплатят 1,3 млн за разведение костров в лесах

Жители Свердловской области получили штрафы почти на 1,3 миллиона рублей. Причиной стало то, что они нарушили правила безопасности в лесах.

В департаменте информполитики региона отметили, что чаще всего нарушителей привлекали к ответственности за разведение костров и приготовление еды в нестационарных мангалах.

По словам министра экологии Дениса Мамонтова, снижение ущерба от лесных пожаров является приоритетной задачей. В текущем году возгораний зафиксировано рекордно мало. Также по региону регулярно проводятся рейды. Всего инспекторы провели их 11 тысяч.

Напомним, ранее стало известно о закрытии скандально известного бара Bla Bla Bar в Екатеринбурге. Причиной стало то, что в нем были найдены нарушения пожарной безопасности.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Деньги#Штраф#Ответственность#Нарушения#Наказание#Екатеринбург
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