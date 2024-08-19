Более 1,3 млн рублей заплатят нарушители пожарной безопасности в Свердловской области

По словам министра экологии Дениса Мамонтова, снижение ущерба от лесных пожаров является приоритетной задачей. В текущем году возгораний зафиксировано рекордно мало. Также по региону регулярно проводятся рейды. Всего инспекторы провели их 11 тысяч.