Брачное агентство в Екатеринбурге заплатит за несостоявшееся знакомство

В декабре 2023 года женщина обратилась в агентство по поиску спутников жизни, заплатив 150 тысяч рублей. Однако агентство выполнило свои услуги не полностью — женщина так и не нашла себе мужчину. Организация вернула девушке часть денег, однако ее такой расклад не устроил.