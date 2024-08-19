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Брачное агентство в Екатеринбурге заплатит за несостоявшееся знакомство

Брачное агентство в Екатеринбурге заплатит за несостоявшееся знакомство

19 августа 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девушка осталась недовольна услугами брачного агентства. Обратившись в суд, она взыскала с них 130 тысяч рублей.

В декабре 2023 года женщина обратилась в агентство по поиску спутников жизни, заплатив 150 тысяч рублей. Однако агентство выполнило свои услуги не полностью — женщина так и не нашла себе мужчину. Организация вернула девушке часть денег, однако ее такой расклад не устроил.

Обратившись в суд, она потребовала взыскать с агентства 300 тысяч рублей. Но судья частично отказал в ее иске и назначил компенсацию в размере 130 тысяч рублей.

Напомним, что в Свердловской области некоторые поселки и медицинские пункты отделяют десятки километров. Суд обязал администрацию Новолялинского района обеспечить движение общественного транспорта.

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