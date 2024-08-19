Девочку в Екатеринбурге зачислили в 10 класс гимназии после вмешательства прокуратуры

Напомним, в Екатеринбурге ученику лицея не разрешили обучаться в 10 классе из-за того, что он не прошел по конкурсу в профильный класс. В школе и администрации Екатеринбурга заявили, что такой отказ правомерен и предложили рассмотреть варианты с зачислением в другие школы. Родители обратились в прокуратуру.