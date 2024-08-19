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Девочку в Екатеринбурге зачислили в 10 класс гимназии после вмешательства прокуратуры

Девочку в Екатеринбурге зачислили в 10 класс гимназии после вмешательства прокуратуры

19 августа 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девочке отказали в зачислении в профильный 10 класс гимназии №13.

Школьница участвовала в конкурсе на место в профильном классе учебного учреждения, однако по результатам отбора ее не рекомендовали к зачислению, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что отец данной ученицы является участником СВО. В связи с этим она имеет право на то, чтобы ее приняли в класс. После этого подростка зачислили.

Напомним, в Екатеринбурге ученику лицея не разрешили обучаться в 10 классе из-за того, что он не прошел по конкурсу в профильный класс. В школе и администрации Екатеринбурга заявили, что такой отказ правомерен и предложили рассмотреть варианты с зачислением в другие школы. Родители обратились в прокуратуру.

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