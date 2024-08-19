«Домклик» составил рейтинг регионов с дешевым жильем на первичном рынке

Ранее «Домклик» отметил снижение спроса на новое жилье после завершения и ужесточения льготных ипотечных программ. Одобрение ипотек с низкой ставкой стало более строгим, и объемы кредитования на этом рынке сократились: в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи ипотечных кредитов на новостройки, что в несколько раз меньше 33,2 тысячи, выдаваемых ежемесячно в апреле, мае и июне. В начале 2024 года этот показатель был еще ниже — 8,4 тысячи ипотек, что также связано с введением ограничений на рынке новостроек, приобретаемых по льготным ипотечным программам.