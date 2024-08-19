«Домклик» составил рейтинг регионов с дешевым жильем на первичном рынке

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Волгоградская область возглавила список — в этом регионе, по данным «Домклик», цены на новое жилье самые низкие. Как сообщает properm.ru, медианная стоимость квадратного метра здесь составляет от 108,1 тысячи рублей.
Вторую позицию заняла Самарская область с ценой от 113,6 тысячи рублей за квадратный метр, а на третьем месте оказалась Воронежская область с показателем от 114,2 тысячи рублей. Четвертое место — у Челябинской области (от 122 тысячи рублей), на пятом — Красноярский край (от 128 тысяч рублей).
Пермский край занял шестое место с ценой от 129,4 тысячи рублей. В рейтинг также вошли Омская область (от 132,2 тыс.), Башкирия и Ростовская области (в обеих — от 135 тысяч), замыкает десятку Новосибирская область, где стоимость квадратного метра в новостройках составила от 136,8 тысячи рублей.
Ранее «Домклик» отметил снижение спроса на новое жилье после завершения и ужесточения льготных ипотечных программ. Одобрение ипотек с низкой ставкой стало более строгим, и объемы кредитования на этом рынке сократились: в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи ипотечных кредитов на новостройки, что в несколько раз меньше 33,2 тысячи, выдаваемых ежемесячно в апреле, мае и июне. В начале 2024 года этот показатель был еще ниже — 8,4 тысячи ипотек, что также связано с введением ограничений на рынке новостроек, приобретаемых по льготным ипотечным программам.