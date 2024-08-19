Достопримечательности Свердловской области — что посмотреть туристу?

Однако, несмотря на то что вулкан давно потух, на горе до сих пор можно увидеть следы его активности. Например, на склонах можно найти многочисленные лавовые потоки и туфы. Также на ней есть несколько пещер, которые образовались в результате эрозии и выветривания горных пород.