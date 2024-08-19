Два грузовика столкнулись на подъезде к Екатеринбургу

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Водитель «КАМАЗа» не соблюдал безопасное расстояние до машины, ехавшей впереди, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившейся аварии погиб мужчина, управлявший «КАМАЗом». В ведомстве по факту случившегося организовали проверку. Состояние погибшего в момент ЧП будет установлено по результатам экспертизы.
Напомним, 14 августа 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись автомобиль и грузовая машина. В аварии погибла пассажирка иномарки.