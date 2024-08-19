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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Водитель грузовика погиб в ДТП на подъезде к Екатеринбургу

Два грузовика столкнулись на подъезде к Екатеринбургу

19 августа 2024, 06:05
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика погиб в ДТП на подъезде к Екатеринбургу

Около Екатеринбурга столкнулись «КАМАЗ» и «Даюн». Есть погибший. Дорожная авария случилась 17 августа 2024 года.

Водитель «КАМАЗа» не соблюдал безопасное расстояние до машины, ехавшей впереди, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В случившейся аварии погиб мужчина, управлявший «КАМАЗом». В ведомстве по факту случившегося организовали проверку. Состояние погибшего в момент ЧП будет установлено по результатам экспертизы.

Напомним, 14 августа 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись автомобиль и грузовая машина. В аварии погибла пассажирка иномарки.

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