Эксперты рассказали о правильном хранении лука

Posted 19 августа, 11:01
Published 19 августа, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Агроном Ксения Давыдова отметила, что для хорошего хранения лука его необходимо правильно и вовремя выкопать.Перед тем как начать процесс выкапывания, стоит обратить внимание на определенные признаки, показывающие готовность растения. Значительная часть перьев должна пожелтеть и лечь на землю, пишет ИА RuNews24.ru.
В условиях сырых и холодных лет заметить это довольно сложно, поэтому зрелость можно оценивать по другим характеристикам.
Шейка между луковицей и перьями должна приобретать сухость. Чтобы это определить, необходимо провести рукой по месту соединения. Если оно влажное и выделяет сок с характерным запахом при нажатии, стоит отложить уборку.
При извлечении луковиц не рекомендуется тянуть за перо, так как это может повредить овощи и отрицательно сказаться на их хранении. Оптимальны вилы или лопата. Многие садоводы стучат луковицы друг о друга, чтобы очистить от земли, но это может привести к гниению ожогов. Опытные садоводы предпочитают выкапывать лук в сухую погоду, во второй половине дня, когда земля полностью просохла.
А как же собирать чеснок? Сроки сбора чеснока зависят от его сорта. Озимый чеснок, высаживаемый осенью, обычно убирают с середины июля до начала августа. Яровой чеснок, посаженный весной, созревает позже, поэтому его собирают в августе и иногда в начале сентября.
О зрелости озимого чеснока можно судить по стрелке, если она не была обламываема ранее. Если оболочка соцветия треснула и появились молодые семена, значит, урожай можно снимать. У ярового чеснока стрелок нет, и его готовность определяется по желтению и усыханию нижних листьев.
Собирать урожай следует в сухую погоду, желательно после нескольких безосадочных дней. Не выдергивайте чеснок из земли, держа за ботву, чтобы не повредить головки. Лучше используйте садовые вилы. Поднимите чеснок вместе с комом земли и аккуратно извлеките его, держась за основание ботвы. Очистите от крупных комьев почвы руками, не ударяя головки о землю.
Разложите чеснок в один слой на грядке на 2-3 часа, чтобы он немного подсох. Затем поместите его в тени на хорошо проветриваемом месте. Сушка займет от двух до четырех недель; когда ботва станет желтой и хрупкой, отрежьте её, оставив пенёк 4–5 см. Тщательно переберите урожай, отложив крупные головки для посева, а поврежденные сразу съедайте.