Эксперты рассказали о правильном хранении лука

При извлечении луковиц не рекомендуется тянуть за перо, так как это может повредить овощи и отрицательно сказаться на их хранении. Оптимальны вилы или лопата. Многие садоводы стучат луковицы друг о друга, чтобы очистить от земли, но это может привести к гниению ожогов. Опытные садоводы предпочитают выкапывать лук в сухую погоду, во второй половине дня, когда земля полностью просохла.