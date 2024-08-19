Еще 10 собственников рухнувшего дома в Тагиле подписали соглашение о компенсации

Напомним, что после взрыва дома на улице Сибирской принято решение о полном сносе конструкций и расселении жильцов. Выплаты за утерянное имущество увеличены до 500 тысяч рублей. Трагедия произошла 1 августа. Погибли десять человек, пострадали более 20.