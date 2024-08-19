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Published Сегодня, 16:49

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Updated Сегодня, 16:51

Владельцы еще 10 квартир пострадавшего в Тагиле дома согласились на компенсацию

Еще 10 собственников рухнувшего дома в Тагиле подписали соглашение о компенсации

19 августа 2024, 16:49
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Владельцы еще 10 квартир пострадавшего в Тагиле дома согласились на компенсацию

В Нижнем Тагиле продолжается процедура оформления соглашений на выплату компенсаций за утрату имущества. Документы подписали еще 10 человек.

Всего подписано 60 соглашений, также заключен один договор соцнайма, сообщил мэр Владислав Пинаев.

Сотрудники городской администрации помогают людям из пострадавшего дома найти подходящие варианты покупки квартир. Для этих целей привлекают опытных риэлторов. 28 семей уже определились с выбором, внесли задатки и сейчас их сделки находятся в стадии оформления.

Собственники постепенно освобождают квартиры. На данный момент полностью вывезено имущество из 12 жилых помещений. 71 человек по-прежнему остается в пунктах временного размещения.

Кроме того, Владислав Пинаев сообщил, что пострадавшим выплачены компенсации на общую сумму 29 млн рублей.

Напомним, что после взрыва дома на улице Сибирской принято решение о полном сносе конструкций и расселении жильцов. Выплаты за утерянное имущество увеличены до 500 тысяч рублей. Трагедия произошла 1 августа. Погибли десять человек, пострадали более 20.

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