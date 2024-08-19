Ездить в автобусах Нижнего Тагила станет дороже на 4 рубля

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Постановление о повышении цены на проезд в Нижнем Тагиле было вынесено еще 14 августа текущего года. По новым правилам люди будут ездить уже с 23 августа. Вместо прежних 24 рублей, пассажиры будут вынуждены платить 28 рублей за одну поездку. Не так давно в городе уже был подъем стоимости. В тот раз выросли цены за проезд в трамвае.
Стоимость билетов на городские автобусы в последний раз повышалась в декабре 2022 года. Ранее сообщалось, что тагильчанам разрешили не оплачивать проезд в автобусах, если в них отсутствует терминал для безналичной оплаты.