Ездить в автобусах Нижнего Тагила станет дороже на 4 рубля

Постановление о повышении цены на проезд в Нижнем Тагиле было вынесено еще 14 августа текущего года. По новым правилам люди будут ездить уже с 23 августа. Вместо прежних 24 рублей, пассажиры будут вынуждены платить 28 рублей за одну поездку. Не так давно в городе уже был подъем стоимости. В тот раз выросли цены за проезд в трамвае.