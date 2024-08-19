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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Стоимость проезда в Нижнем Тагиле увеличится до 28 рублей

Ездить в автобусах Нижнего Тагила станет дороже на 4 рубля

19 августа 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Стоимость проезда в Нижнем Тагиле увеличится до 28 рублей

В Нижнем Тагиле изменится стоимость проезда пассажирских автобусах. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области приняла решение повысить цену с 24 до 28 рублей.

Постановление о повышении цены на проезд в Нижнем Тагиле было вынесено еще 14 августа текущего года. По новым правилам люди будут ездить уже с 23 августа. Вместо прежних 24 рублей, пассажиры будут вынуждены платить 28 рублей за одну поездку. Не так давно в городе уже был подъем стоимости. В тот раз выросли цены за проезд в трамвае.

Стоимость билетов на городские автобусы в последний раз повышалась в декабре 2022 года. Ранее сообщалось, что тагильчанам разрешили не оплачивать проезд в автобусах, если в них отсутствует терминал для безналичной оплаты.

Жителям Нижнего Тагила разрешили не оплачивать проезд в автобусе
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