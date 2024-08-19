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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Арбитраж Свердловской области рассматривает иски к УВЗ, ГАЗЭКС и РМК

Иск к ГАЗЭКС, разборки с УВЗ и банкротство «СССР»: крупные арбитражные дела за июль

19 августа 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney

Арбитраж Свердловской области рассматривает иски к УВЗ, ГАЗЭКС и РМК

Какие дела поступили на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в июле 2024 года — узнал TagilCity.ru.

Иск от мэрии Екатеринбурга на 51 миллион рублей

Администрация столицы Урала в июле обратилась в арбитражный суд Свердловской области с намерением взыскать с Игоря Славникова 51 миллион рублей. Суть иска — прекратить право аренды, о подробностях в материалах дела не сообщается.

Судя по открытым данным, Игорь Славников является руководителем ныне действующей компании по транспортной обработке грузов ООО «Виктория Логистикс Урал», а также строительной фирмы ООО «Уралоргстрой» с нулевыми показателями. Однако требования мэрии Екатеринбурга направлены конкретно на управленца, а не на юридическое лицо.

Фото: 1MI

Иск на 63 миллиона к ГАЗЭКСу

Директор тагильской компании по продаже машин и оборудования ООО «Стройгаз-НТ» Болеслав Кравчинский обратился к арбитражным судьям Урала в надежде взыскать с АО «ГАЗЭКС», руководителем которого является Валерий Боровиков, 63 миллиона рублей. Речь идет об исполнении обязательств по договорам строительного подряда.

Однако истцу предстоит подать документы без нарушений, о чем просит судья Наталья Зорина в официальном определении.

Фото: Изображение Midjourney

Фонд поддержки с долгом в 80 миллионов рублей

В Екатеринбурге фонд поддержки спортивных и культурно-массовых мероприятий «Возрождение» хотят признать банкротом. С соответствующим иском в арбитражный суд региона обратилось Минэкономики и территориального развития Свердловской области.

Фонд поддержки Видади Мустафаева стал несостоятельным, судя по материалам дела, из-за наличия просроченной задолженности перед бюджетом в размере 80,4 миллиона рублей по договорам аренды. Организация подавала апелляцию, однако ее отклонили. Дело о банкротстве рассмотрит Наталья Седегова — судья Арбитражного суда Свердловской области.

Фото: Изображение Midjourney

Иск к Уралвагонзаводу на 82 миллиона рублей

Московская компания ООО «Солид-товарные рынки» Дмитрия Почуканца подала в суд на предприятие Нижнего Тагила — Уралвагонзавод. Речь идет о невыполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 82,2 миллиона рублей. Заседание пройдет 16 октября, сообщается в картотеке Арбитражного суда.

Фото: tagilcity.ru

Иск на транспортную компанию в 109 миллиона рублей

С екатеринбургской компании ООО «Партнер-С» под руководством Олега Назарова хотят взыскать задолженность по договорам на оказание транспортных услуг. Истцом в июльском деле является ООО «Эверест», который специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта. Исковые требования, судя по картотеке, — 109,1 миллиона рублей.

Фото: 1MI

107 миллионов требований за нарушение законодательства об окружающей среде

Уральский Росприроднадзор хочет взыскать 107,3 миллиона рублей с администрации Нижнесергинского муниципального района за нарушение законодательства об окружающей среде. Детали нарушений в информации арбитража не раскрываются.

Известно, что ранее в муниципальном районе выявили незарегистрированный мусорный полигон, который эксплуатировался с 1950 по 2021 годы. Власти при этом не предпринимали решений по его регистрации, несмотря на его размещение на участке, являющимся государственной собственностью.

Фото: 1MI

Банкротство «СССР» из-за долга в 150 миллионов

В арбитражном суде в сентябре 2024 года будут рассматривать дело о банкротстве екатеринбургской фирмы Рахматилло Худайбердиева «СССР» (ООО «СпецСкладСервисРегион»), которая занимается оптовой торговлей металлами. Несостоятельность компании обосновывается долгом в 150,3 миллиона рублей.

Фото: 1MI

Иск от Русской медной компании к москвичам на 712 миллионов рублей

АО «РМК» из Екатеринбурга под руководством Андрея Васильченко обратилась в арбитражный суд своего региона с иском на московскую ООО «СВ-Металл-Групп» Карины Фроловой.

Суть исковых требований — задолженность по договорам купли-продажи и неустойка, в общей сумме 712 миллиона рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу, но суд возвратил ее.

Фото: Изображение Midjourney

С управляющая компании Екатеринбурга хотят взыскать почти 249 миллионов рублей

Орджоникидзевская управляющая компания из Екатеринбурга стала ответчиком по делу о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию и теплоноситель. С требованием возместить 248,9 миллиона рублей в арбитражный суд обратилась ресурсоснабжающая компания ПАО «Т-Плюс». Дело об исполнении обязательств по договорам энергоснабжения рассмотрят в суде 4 сентября.

Фото: 1MI

С горевшей в конце июля АО «НПО Автоматики» требуют 178 миллионов рублей

С АО «НПО Автоматики» Михаила Изюмова из Екатеринбурга хотят взыскать 177,9 миллиона рублей из-за неисполнения обязательств по договорам поставки. К арбитражным судьям обратился Алексей Кусов во главе ООО «Элкит» — фирмы, занимающейся оптовой торговлей бытовыми электротоварами.

Добавим, что у ответчика в конце июля случился пожар. В цехе предстоит реконструкция.

Фото: tagilcity.ru
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Суд#Арбитражный суд#Уралвагонзавод#Екатеринбург#Дело#Арбитраж
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