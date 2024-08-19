Иск к ГАЗЭКС, разборки с УВЗ и банкротство «СССР»: крупные арбитражные дела за июль

Какие дела поступили на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в июле 2024 года — узнал TagilCity.ru.

Иск от мэрии Екатеринбурга на 51 миллион рублей

Иск на 63 миллиона к ГАЗЭКСу

Фонд поддержки с долгом в 80 миллионов рублей

Иск к Уралвагонзаводу на 82 миллиона рублей

Иск на транспортную компанию в 109 миллиона рублей

107 миллионов требований за нарушение законодательства об окружающей среде

Банкротство «СССР» из-за долга в 150 миллионов

Иск от Русской медной компании к москвичам на 712 миллионов рублей

С управляющая компании Екатеринбурга хотят взыскать почти 249 миллионов рублей