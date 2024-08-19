Иск к ГАЗЭКС, разборки с УВЗ и банкротство «СССР»: крупные арбитражные дела за июль

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Администрация столицы Урала в июле обратилась в арбитражный суд Свердловской области с намерением взыскать с Игоря Славникова 51 миллион рублей. Суть иска — прекратить право аренды, о подробностях в материалах дела не сообщается.
Судя по открытым данным, Игорь Славников является руководителем ныне действующей компании по транспортной обработке грузов ООО «Виктория Логистикс Урал», а также строительной фирмы ООО «Уралоргстрой» с нулевыми показателями. Однако требования мэрии Екатеринбурга направлены конкретно на управленца, а не на юридическое лицо.
Директор тагильской компании по продаже машин и оборудования ООО «Стройгаз-НТ» Болеслав Кравчинский обратился к арбитражным судьям Урала в надежде взыскать с АО «ГАЗЭКС», руководителем которого является Валерий Боровиков, 63 миллиона рублей. Речь идет об исполнении обязательств по договорам строительного подряда.
Однако истцу предстоит подать документы без нарушений, о чем просит судья Наталья Зорина в официальном определении.
В Екатеринбурге фонд поддержки спортивных и культурно-массовых мероприятий «Возрождение» хотят признать банкротом. С соответствующим иском в арбитражный суд региона обратилось Минэкономики и территориального развития Свердловской области.
Фонд поддержки Видади Мустафаева стал несостоятельным, судя по материалам дела, из-за наличия просроченной задолженности перед бюджетом в размере 80,4 миллиона рублей по договорам аренды. Организация подавала апелляцию, однако ее отклонили. Дело о банкротстве рассмотрит Наталья Седегова — судья Арбитражного суда Свердловской области.
Московская компания ООО «Солид-товарные рынки» Дмитрия Почуканца подала в суд на предприятие Нижнего Тагила — Уралвагонзавод. Речь идет о невыполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 82,2 миллиона рублей. Заседание пройдет 16 октября, сообщается в картотеке Арбитражного суда.
С екатеринбургской компании ООО «Партнер-С» под руководством Олега Назарова хотят взыскать задолженность по договорам на оказание транспортных услуг. Истцом в июльском деле является ООО «Эверест», который специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта. Исковые требования, судя по картотеке, — 109,1 миллиона рублей.
Уральский Росприроднадзор хочет взыскать 107,3 миллиона рублей с администрации Нижнесергинского муниципального района за нарушение законодательства об окружающей среде. Детали нарушений в информации арбитража не раскрываются.
Известно, что ранее в муниципальном районе выявили незарегистрированный мусорный полигон, который эксплуатировался с 1950 по 2021 годы. Власти при этом не предпринимали решений по его регистрации, несмотря на его размещение на участке, являющимся государственной собственностью.
В арбитражном суде в сентябре 2024 года будут рассматривать дело о банкротстве екатеринбургской фирмы Рахматилло Худайбердиева «СССР» (ООО «СпецСкладСервисРегион»), которая занимается оптовой торговлей металлами. Несостоятельность компании обосновывается долгом в 150,3 миллиона рублей.
АО «РМК» из Екатеринбурга под руководством Андрея Васильченко обратилась в арбитражный суд своего региона с иском на московскую ООО «СВ-Металл-Групп» Карины Фроловой.
Суть исковых требований — задолженность по договорам купли-продажи и неустойка, в общей сумме 712 миллиона рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу, но суд возвратил ее.
Орджоникидзевская управляющая компания из Екатеринбурга стала ответчиком по делу о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию и теплоноситель. С требованием возместить 248,9 миллиона рублей в арбитражный суд обратилась ресурсоснабжающая компания ПАО «Т-Плюс». Дело об исполнении обязательств по договорам энергоснабжения рассмотрят в суде 4 сентября.
С АО «НПО Автоматики» Михаила Изюмова из Екатеринбурга хотят взыскать 177,9 миллиона рублей из-за неисполнения обязательств по договорам поставки. К арбитражным судьям обратился Алексей Кусов во главе ООО «Элкит» — фирмы, занимающейся оптовой торговлей бытовыми электротоварами.
Добавим, что у ответчика в конце июля случился пожар. В цехе предстоит реконструкция.