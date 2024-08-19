Итоги недели: выбросы без превышений, станция водоочистки и останки животных

Не один раз на минувшей неделе поднималась тема про утилизацию трупов четвероногих. У приюта для собак в Камышлове общественники нашли жуткую находку — похороненного пса без бирки. В приюте были выявлены плохие условия содержания питомцев: они сидят в маленьких клетках и не обеспечиваются должным питанием, из-за чего погибают.