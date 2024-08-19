tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Итоги недели: выбросы без превышений, станция водоочистки и останки животных

Итоги недели: выбросы без превышений, станция водоочистки и останки животных

19 августа 2024, 06:02
Фото: tagilcity.ru
На неделе с 12 по 18 августа TagilCity.ru писал об экологических событиях Нижнего Тагила и Свердловской области. В традиционных экоитогах недели вспоминаем обо всем — от выбросов до незаконных свалок.
Сюжет
Выбросы

Качество воздуха четыре дня минувшей недели, судя по данным «Уральского УГМС», было удовлетворительным. За этот период превышений на стационарных постах не регистрировалось. Остается ждать, какими будут данные за оставшиеся дни недели. Газоанализатор TagilCity.ru также не выявил нарушение нормативов.

На прошлой неделе на TagilCity.ru обсуждали материал о том, что в Дни города в Нижнем Тагиле тагильчане испытывали дискомфорт от выбросов — горожан мучил тошнотворный запах, предположительно с Коксохимического производства, также над городом не раз были замечены выбросы коричневого цвета.

Вместе с этим собственные замеры на источниках выбросов близ Уральского завода пластификаторов проводили сотрудники Росприроднадзора. Позже будут известны итоги этой внеплановой проверки.

На заводе пластификаторов в Нижнем Тагиле делают замеры на источниках выбросов
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле продолжают строить завод по очистке воды — станцию водоочистки «Южная». Ранее с ходом работ возникли сложности из-за каменистого грунта. В настоящее время после установки свай рабочие трудятся над установкой металлоконструкций.

В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды
Узнать подробнее

Под Нижним Тагилом строят новую котельную. Она появится в селе Петрокаменское, стоимость оценивается в 2,5 миллиона рублей. Так, в конце 2025 года в населенном пункте появится модернизированное оборудование, которое позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Новую котельную в селе под Нижним Тагилом будут строить под надзором
Узнать подробнее

Не один раз на минувшей неделе поднималась тема про утилизацию трупов четвероногих. У приюта для собак в Камышлове общественники нашли жуткую находку — похороненного пса без бирки. В приюте были выявлены плохие условия содержания питомцев: они сидят в маленьких клетках и не обеспечиваются должным питанием, из-за чего погибают.

А в селе Кордюково Верхотурского городского округа останки животных обнаружили в баке контейнерной площадки. Позже местного жителя, нарушившего правила утилизации отходов, нашли. Теперь его привлекут к ответственности.

Останки животных были обнаружены на контейнерной площадке в Верхотурье
Узнать подробнее

Теперь к позитивному. Водоемы Среднего Урала пополнятся мальками сазана. Всего будет выпущено порядка 25 тысяч особей. Работы по искусственному зарыблению ведутся в рамках проекта «Экология» под контролем министерства природных ресурсов Свердловской области.

Водоемы Среднего Урала пополнятся тысячами мальков сазана
Узнать подробнее

В экодоме «Народный» свыше десяти команд приняли участие в молодежных экологических играх «Защитники земли». Ребята придумывали экологические слоганы, создавали плакаты, собирали пазлы и участвовали в викторине, посвященной разумному потреблению ресурсов. Юных тагильчан наградили грамотами и сувенирами.

Поединок эрудитов: экоигры «Защитники земли» для молодежи прошли в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Свалки#Итоги#Выбросы#Останки#Екатеринбург#Итоги недели#Останки животных
Подпишитесь
Водитель иномарки не заметил знак и устроил ДТП на встречной полосе в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:53
Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила
Вчера, 14:05
Заморозки ожидаются в Екатеринбурге в конце недели
Сегодня, 04:31
Житель Екатеринбурга хотел купить автомобиль из Европы и потерял более миллиона
Сегодня, 04:59
Жители Свердловской области нашли в лесу голубые грибы
Сегодня, 05:30