Итоги недели: выбросы без превышений, станция водоочистки и останки животных

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Качество воздуха четыре дня минувшей недели, судя по данным «Уральского УГМС», было удовлетворительным. За этот период превышений на стационарных постах не регистрировалось. Остается ждать, какими будут данные за оставшиеся дни недели. Газоанализатор TagilCity.ru также не выявил нарушение нормативов.
На прошлой неделе на TagilCity.ru обсуждали материал о том, что в Дни города в Нижнем Тагиле тагильчане испытывали дискомфорт от выбросов — горожан мучил тошнотворный запах, предположительно с Коксохимического производства, также над городом не раз были замечены выбросы коричневого цвета.
Вместе с этим собственные замеры на источниках выбросов близ Уральского завода пластификаторов проводили сотрудники Росприроднадзора. Позже будут известны итоги этой внеплановой проверки.
В Нижнем Тагиле продолжают строить завод по очистке воды — станцию водоочистки «Южная». Ранее с ходом работ возникли сложности из-за каменистого грунта. В настоящее время после установки свай рабочие трудятся над установкой металлоконструкций.
Под Нижним Тагилом строят новую котельную. Она появится в селе Петрокаменское, стоимость оценивается в 2,5 миллиона рублей. Так, в конце 2025 года в населенном пункте появится модернизированное оборудование, которое позволит снизить загрязнение окружающей среды.
Не один раз на минувшей неделе поднималась тема про утилизацию трупов четвероногих. У приюта для собак в Камышлове общественники нашли жуткую находку — похороненного пса без бирки. В приюте были выявлены плохие условия содержания питомцев: они сидят в маленьких клетках и не обеспечиваются должным питанием, из-за чего погибают.
А в селе Кордюково Верхотурского городского округа останки животных обнаружили в баке контейнерной площадки. Позже местного жителя, нарушившего правила утилизации отходов, нашли. Теперь его привлекут к ответственности.
Теперь к позитивному. Водоемы Среднего Урала пополнятся мальками сазана. Всего будет выпущено порядка 25 тысяч особей. Работы по искусственному зарыблению ведутся в рамках проекта «Экология» под контролем министерства природных ресурсов Свердловской области.
В экодоме «Народный» свыше десяти команд приняли участие в молодежных экологических играх «Защитники земли». Ребята придумывали экологические слоганы, создавали плакаты, собирали пазлы и участвовали в викторине, посвященной разумному потреблению ресурсов. Юных тагильчан наградили грамотами и сувенирами.