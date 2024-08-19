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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Эксперт Жукова рассказала о простом способе отмыть окна до блеска

Как помыть окна без полос и разводов: заблестят и засверкают, словно хрустальные

19 августа 2024, 14:01
Фото: 1MI

Эксперт Жукова рассказала о простом способе отмыть окна до блеска

Если под рукой не оказалось жидкости для мытья стекол, а бежать в магазин неохота, попробуйте приготовить домашнее средство на основе простых ингредиентов.

Грязные окна наводят уныние, сквозь них не проникают солнечные лучи, а еще они создают впечатление неопрятности, даже если вся остальная квартира сверкает. Поэтому обязательно поддерживайте чистоту стекол. Кстати, сделать это можно и без специальных очистителей. Проинспектируйте полочки в кладовке, и вы наверняка подберете подходящие средства. Что именно следует искать, рассказывает эксперт по домоводству, автор и ведущая собственного блога о чистоте и уюте Марина Жукова.

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Волшебную жидкость для окон будем делать на основе следующих ингредиентов:

  • воды — берем 2 литра;
  • картофельного крахмала — берем 2 столовые ложки;
  • синьки — берем половину чайной ложки;
  • нашатырного спирта — берем 2 столовые ложки;
  • 9-процентного уксуса — берем 3 столовые ложки.

Компоненты кладем не как попало, а по очереди, чтобы жидкость приобрела нужные свойства. Сначала наливаем в ведро теплую воду и кладем крахмал. Тщательно перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Следом добавляем синьку, снова перемешиваем. А потом вливаем поочередно нашатырный спирт и уксус. Чудо-средство готово. Можно приступать к мытью окон.

Для чистки используйте салфетку из микрофибры. <…> Сначала протирайте окна вертикально, а потом горизонтально, чтобы не было разводов. Если вам не дотянуться до труднодоступных мест, используйте щетку с длинной ручкой, — советует Марина Жукова.

Чтобы достичь идеального результата, самодельную жидкость для очистки стекол необходимо наносить обильно. Не нужно бояться разводов — средство очень легко смывается.

Фото: tagilcity.ru

Результат вас поразит в самое сердце — окна будут вымыты идеально и засверкают, как хрусталь на солнце. Кстати, благодаря нашим секретным ингредиентам пыль на них будет оседать намного меньше.

А вот по этой причине горничные в отелях кладут носок с содой в ванные комнаты.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Окна#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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