Как помыть окна без полос и разводов: заблестят и засверкают, словно хрустальные

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Грязные окна наводят уныние, сквозь них не проникают солнечные лучи, а еще они создают впечатление неопрятности, даже если вся остальная квартира сверкает. Поэтому обязательно поддерживайте чистоту стекол. Кстати, сделать это можно и без специальных очистителей. Проинспектируйте полочки в кладовке, и вы наверняка подберете подходящие средства. Что именно следует искать, рассказывает эксперт по домоводству, автор и ведущая собственного блога о чистоте и уюте Марина Жукова.
Волшебную жидкость для окон будем делать на основе следующих ингредиентов:
Компоненты кладем не как попало, а по очереди, чтобы жидкость приобрела нужные свойства. Сначала наливаем в ведро теплую воду и кладем крахмал. Тщательно перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Следом добавляем синьку, снова перемешиваем. А потом вливаем поочередно нашатырный спирт и уксус. Чудо-средство готово. Можно приступать к мытью окон.
Для чистки используйте салфетку из микрофибры. <…> Сначала протирайте окна вертикально, а потом горизонтально, чтобы не было разводов. Если вам не дотянуться до труднодоступных мест, используйте щетку с длинной ручкой, — советует Марина Жукова.
Чтобы достичь идеального результата, самодельную жидкость для очистки стекол необходимо наносить обильно. Не нужно бояться разводов — средство очень легко смывается.
Результат вас поразит в самое сердце — окна будут вымыты идеально и засверкают, как хрусталь на солнце. Кстати, благодаря нашим секретным ингредиентам пыль на них будет оседать намного меньше.
А вот по этой причине горничные в отелях кладут носок с содой в ванные комнаты.