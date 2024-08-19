Как помыть окна без полос и разводов: заблестят и засверкают, словно хрустальные

Грязные окна наводят уныние, сквозь них не проникают солнечные лучи, а еще они создают впечатление неопрятности, даже если вся остальная квартира сверкает. Поэтому обязательно поддерживайте чистоту стекол. Кстати, сделать это можно и без специальных очистителей. Проинспектируйте полочки в кладовке, и вы наверняка подберете подходящие средства. Что именно следует искать, рассказывает эксперт по домоводству, автор и ведущая собственного блога о чистоте и уюте Марина Жукова.