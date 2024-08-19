Когда копать и как хранить лук: эксперт напомнил о старом дореволюционном способе

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Лук выращивают практически все российские дачники. Несмотря на то, что стоит этот овощ недорого, свой урожай позволяет создать стратегический запас. К тому же лук используется для приготовления огромного количества блюд, а также для домашних заготовок. Однако вырастить лук — это лишь часть задачи. Настоящая головная боль — сохранить его хотя бы до середины зимы. Профессиональный агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», дает полезные советы, как определить идеальное время для уборки лука с грядок, и как уберечь его от порчи и гниения.
По словам эксперта, понять, созрел ли лук в земле, поможет состояние ботвы: она должна быть вялой и желтой, однако не должна сильно высохнуть. Если ботва станет жесткой и сухой, то из нее нельзя будет заплести луковые «косички» — а именно этот способ использовали русские крестьяне для хранения овоща.
Важно, чтобы ботва не пересохла, иначе она будет крошиться и заплести ее в косичку не получится. Но и спешить нельзя — недозревший лук храниться не будет. Ботва должна быть желтой, увядающей, но окончательно не досохшей, — советует Алексей Володихин.
После уборки овоща с грядки, его необходимо подсушить на солнце в течение двух часов, а потом можно приступать к плетению кос. Луковицы осторожно переплетают между собой, а затем подвешивают в квартире. Например, для этих целей подойдет кладовка. Прочность ботвы можно повысить за счет тонких кусочков ткани или тесьмы.
Затем луковицы можно будет просто выдергивать из «косички» одну за другой по мере необходимости.
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