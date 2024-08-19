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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Эксперт предложил оригинальный способ хранения лука

Когда копать и как хранить лук: эксперт напомнил о старом дореволюционном способе

19 августа 2024, 12:48
Фото: 1MI

Эксперт предложил оригинальный способ хранения лука

Если вы не знаете, как сохранить урожай лука, у вас нет погреба или застекленного балкона, попробуйте старый способ, которым издревле пользовались крестьяне на Руси.

Лук выращивают практически все российские дачники. Несмотря на то, что стоит этот овощ недорого, свой урожай позволяет создать стратегический запас. К тому же лук используется для приготовления огромного количества блюд, а также для домашних заготовок. Однако вырастить лук — это лишь часть задачи. Настоящая головная боль — сохранить его хотя бы до середины зимы. Профессиональный агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», дает полезные советы, как определить идеальное время для уборки лука с грядок, и как уберечь его от порчи и гниения.

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По словам эксперта, понять, созрел ли лук в земле, поможет состояние ботвы: она должна быть вялой и желтой, однако не должна сильно высохнуть. Если ботва станет жесткой и сухой, то из нее нельзя будет заплести луковые «косички» — а именно этот способ использовали русские крестьяне для хранения овоща.

Важно, чтобы ботва не пересохла, иначе она будет крошиться и заплести ее в косичку не получится. Но и спешить нельзя — недозревший лук храниться не будет. Ботва должна быть желтой, увядающей, но окончательно не досохшей, — советует Алексей Володихин.
Фото: 1MI

После уборки овоща с грядки, его необходимо подсушить на солнце в течение двух часов, а потом можно приступать к плетению кос. Луковицы осторожно переплетают между собой, а затем подвешивают в квартире. Например, для этих целей подойдет кладовка. Прочность ботвы можно повысить за счет тонких кусочков ткани или тесьмы.

Затем луковицы можно будет просто выдергивать из «косички» одну за другой по мере необходимости.

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