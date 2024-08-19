Когда копать и как хранить лук: эксперт напомнил о старом дореволюционном способе

Лук выращивают практически все российские дачники. Несмотря на то, что стоит этот овощ недорого, свой урожай позволяет создать стратегический запас. К тому же лук используется для приготовления огромного количества блюд, а также для домашних заготовок. Однако вырастить лук — это лишь часть задачи. Настоящая головная боль — сохранить его хотя бы до середины зимы. Профессиональный агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», дает полезные советы, как определить идеальное время для уборки лука с грядок, и как уберечь его от порчи и гниения.