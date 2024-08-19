Мигрант в Екатеринбурге приставал к школьнице на остановке

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Девочка пришла на остановку вместе с подругой. К ним на скамейку подсел мужчина и стал домогаться. Подросток обратилась к прохожим за помощью, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Школьнице помогли несколько молодых людей. Они схватили злоумышленника и передали его сотрудникам полиции. Родители потерпевшей написали заявление. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, жители Екатеринбурга рассказали о велосипедисте, который пристает к женщинам. Выяснилось, что ранее он жил в Реже.