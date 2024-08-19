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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Мигрант в Екатеринбурге приставал к школьнице на остановке

Мигрант в Екатеринбурге приставал к школьнице на остановке

19 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга мигрант приставал к девочке на автобусной остановке.

Девочка пришла на остановку вместе с подругой. К ним на скамейку подсел мужчина и стал домогаться. Подросток обратилась к прохожим за помощью, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Школьнице помогли несколько молодых людей. Они схватили злоумышленника и передали его сотрудникам полиции. Родители потерпевшей написали заявление. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, жители Екатеринбурга рассказали о велосипедисте, который пристает к женщинам. Выяснилось, что ранее он жил в Реже.

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